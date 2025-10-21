Украина выразила готовность закончить войну, линия фронта может быть началом дипломатии - Зеленский

Украина выразила готовность закончить войну, линия фронта может стать началом дипломатии. Вместо этого Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

... мы четко на одной стороне с нашими партнерами по дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию – всем странам, всем лидерам. Украина вновь выразила свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог – на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал Президента Трампа его команде. Это было и публично

По словам Президента, линия фронта может стать началом дипломатии.

Вместо этого Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас – для Украины – стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос – вопрос дальнобойности – дает, возможно, незаменимый ключ к миру