15:33
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого домаVideo
14:07
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
13:53
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениямиPhoto
12:57
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
11:39
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
10:33
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
21 октября, 09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
21 октября, 08:55
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
21 октября, 07:53
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
Украина выразила готовность закончить войну, линия фронта может быть началом дипломатии - Зеленский

Киев • УНН

 • 524 просмотра

Президент Зеленский заявил о готовности Украины закончить войну, где линия фронта может стать началом дипломатии. Россия, наоборот, избегает дипломатии, особенно после вопроса дальнобойности для Украины.

Украина выразила готовность закончить войну, линия фронта может быть началом дипломатии - Зеленский

Украина выразила готовность закончить войну, линия фронта может стать началом дипломатии. Вместо этого Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

... мы четко на одной стороне с нашими партнерами по дипломатии, я благодарен каждому за поддержку, за принципиальную позицию – всем странам, всем лидерам. Украина вновь выразила свою готовность закончить войну. Мы провели встречу с Президентом Соединенных Штатов Америки, и мы договорились, что именно так попробуем организовать диалог – на линии, которая есть сейчас. Именно таким был сигнал Президента Трампа его команде. Это было и публично 

- заявил Зеленский.

По словам Президента, линия фронта может стать началом дипломатии.

Вместо этого Россия снова делает все, чтобы соскочить с дипломатии. И как только вопрос дальнобойности для нас – для Украины – стал немного дальше, то почти автоматически Россия стала уже менее заинтересованной в дипломатии. Это сигнал, что именно этот вопрос – вопрос дальнобойности – дает, возможно, незаменимый ключ к миру 

- добавил Зеленский.

Добавим

Кроме того, Глава государства добавил, что сейчас уже финализировали подготовку к встречам с европейскими партнерами – важные мероприятия далее по неделе.

... будет хорошее и во многом абсолютно новое соглашение по нашим оборонным возможностям. Соглашение, которое мы будем реализовывать фактически как часть гарантий безопасности для нашего государства, для всех наших людей долгосрочно. Сейчас детали еще рано называть – все будет на неделе 

- резюмировал Глава государства.

Усиление авиации, встречи с союзниками и Ставка: Зеленский определил приоритеты на ближайшее время21.10.25, 17:08

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина