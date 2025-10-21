Усиление авиации, встречи с союзниками и Ставка: Зеленский определил приоритеты на ближайшее время
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание с Умеровым, определив приоритеты: подготовка оборонных договоренностей для усиления авиации и встречи с европейскими лидерами. Также в приоритете - повестка дня встреч Ставки.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Рустемом Умеровым, где определил несколько важных приоритетов. Об этом он сообщил в соцсетях, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, первым приоритетом является подготовка новых оборонных договоренностей, которые должны усилить украинскую боевую авиацию. Это часть нашей стратегии для создания достаточно крепких Воздушных сил Вооруженных Сил Украины с целью гарантирования долгосрочной безопасности государству.
Вторым приоритетом, как отметил Зеленский, являются встречи с лидерами европейского сообщества, а также "коалиции желающих". Встреча в рамках последней состоится в Лондоне 24 октября с участием Президента Украины.
Третьим приоритетом является повестка дня встреч Ставки, которые состоятся в ближайшее время.
Напомним
Владимир Зеленский отреагировал на российские удары 21 октября, в результате которых пострадали энергетические объекты в ряде регионов. Он подчеркнул, что тактика оккупантов остается неизменной - убийства мирного населения и террор холодом.
Также УНН сообщал, что Владимир Зеленский анонсировал много встреч и переговоров в Европе на этой неделе.