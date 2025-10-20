Зеленський анонсував багато зустрічей та переговорів у Європі цього тижні

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 1504 перегляди
Припаркувався біля багатоповерхівки та вистрелив у голову: у поліції підтвердили самогубство блогера Костянтина ГанічаPhoto
Ексклюзив
14:23 • 5778 перегляди
Законопроєкт про віртуальні активи: нардеп розповіла, коли документ можуть розглянути у Раді
12:10 • 13829 перегляди
Чи є ризик повернення графіків відключення світла - відповідь Укренерго
20 жовтня, 08:37 • 23987 перегляди
Президент розповів, на яких ділянках фронту вдалося покращити ситуацію
20 жовтня, 08:22 • 52321 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину
20 жовтня, 08:16 • 27804 перегляди
Зеленський ініціює продовження воєнного стану та мобілізації в Україні: законопроекти вже в Раді
Ексклюзив
20 жовтня, 07:13 • 28989 перегляди
Кожна дитина-сирота після 18 років отримає житло: як працюватиме новий закон
20 жовтня, 07:07 • 10940 перегляди
ЄС розглядає можливість вступу нових країн без повного права голосу: Politico дізналося, як це може допомогти Україні
20 жовтня, 04:24 • 25586 перегляди
Трамп досі вирішує, чи давати Україні ракети Tomahawk – Венс
20 жовтня, 02:26 • 26230 перегляди
Президент США заперечує, що закликав Зеленського здати ДонбасVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3м/с
84%
750мм
Популярнi новини
Україна та США готують контракт на постачання 25 систем Patriot - Зеленський20 жовтня, 07:56 • 21493 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36681 перегляди
Зеленський заявив про наближення України до завершення війни, але є нюанси20 жовтня, 08:56 • 8828 перегляди
Голова дипломатії ЄС відповіла, чи не "ляпас" зустріч Трампа з путіним у Будапешті без європейців20 жовтня, 09:15 • 16228 перегляди
Зеленський пояснив, чим путін постійно намагається "підкупити" Трампа10:40 • 13822 перегляди
Публікації
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 52354 перегляди
Нова еліта українського бізнесу: рейтинг молодих підприємців, які будують глобальний бізнес попри війнуPhoto20 жовтня, 08:14 • 36791 перегляди
Тиждень, що змінює світ навколо нас: астропрогноз на 20–27 жовтня Photo
Ексклюзив
19 жовтня, 15:10 • 112358 перегляди
Український молодіжний сленг: словник сучасних слів та термінівPhoto19 жовтня, 08:35 • 78602 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 157043 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Блогери
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Лондон
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 62307 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 62025 перегляди
Роками перебувала в його близькому колі: ЗМІ розсекретили нову кохану Емінема17 жовтня, 20:07 • 81195 перегляди
Сем Фендер отримав премію Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 жовтня, 10:57 • 79218 перегляди
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 105187 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
ATACMS
IPad Pro
Гриби

Зеленський анонсував багато зустрічей та переговорів у Європі цього тижні

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Він анонсував численні зустрічі та переговори в Європі цього тижня.

Зеленський анонсував багато зустрічей та переговорів у Європі цього тижні

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єрки Данії Метте Фредеріксен і анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі на тижні, передає УНН.

Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані Премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни 

- повідомив Зеленський.

За його словами, українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами.

Обговорили також плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо. Дякую! 

- резюмував Зеленський.

Голова дипломатії ЄС відреагувала на статтю FT про заклик Трампа до Зеленського20.10.25, 11:45 • 3428 переглядiв

Доповнення

Європейські лідери, включаючи президента Фінляндії Александра Стубба та президента Європейської ради Антоніу Кошту, висловили повну підтримку Президенту України Володимиру Зеленському після його розмови з Дональдом Трампом. Вони підтвердили військову, фінансову та дипломатичну допомогу, а також гарантії безпеки для України.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив BBC, що президент США Дональд Трамп - "єдиний, хто може змусити" главу кремля володимира путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.

Деякі європейські партнери, за повідомленнями, після зустрічі Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у розмові з українським лідером були здивовані позицією Трампа.

Антоніна Туманова

Політика
Вибори в США
Війна в Україні
Володимир Путін
Антоніу Кошта
Метте Фредеріксен
Александр Стубб
Європейська рада
Дональд Трамп
Фінляндія
Данія
Європа
Володимир Зеленський
Україна