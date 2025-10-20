Зеленський анонсував багато зустрічей та переговорів у Європі цього тижні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен. Він анонсував численні зустрічі та переговори в Європі цього тижня.
Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єрки Данії Метте Фредеріксен і анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі на тижні, передає УНН.
Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані Премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни
За його словами, українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами.
Обговорили також плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо. Дякую!
Голова дипломатії ЄС відреагувала на статтю FT про заклик Трампа до Зеленського20.10.25, 11:45 • 3428 переглядiв
Доповнення
Європейські лідери, включаючи президента Фінляндії Александра Стубба та президента Європейської ради Антоніу Кошту, висловили повну підтримку Президенту України Володимиру Зеленському після його розмови з Дональдом Трампом. Вони підтвердили військову, фінансову та дипломатичну допомогу, а також гарантії безпеки для України.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив BBC, що президент США Дональд Трамп - "єдиний, хто може змусити" главу кремля володимира путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.
Деякі європейські партнери, за повідомленнями, після зустрічі Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у розмові з українським лідером були здивовані позицією Трампа.