Зеленський анонсував багато зустрічей та переговорів у Європі цього тижні

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єрки Данії Метте Фредеріксен і анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі на тижні, передає УНН.

Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані Премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни