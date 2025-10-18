Трамп єдиний, хто може змусити путіна сісти за стіл переговорів - президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив BBC, що президент США Дональд Трамп - "єдиний, хто може змусити" главу кремля володимира путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні, пише УНН.

Стубб також заявив, що Фінляндія ніколи не визнає окупований Крим частиною росії, і що він хоче забезпечити, щоб Україна стала членом ЄС і, як він сподівається, членом НАТО після закінчення війни.

Інтерв'ю зі Стуббом записано напередодні зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Трампом у Білому домі в п'ятницю, де він сказав президенту США: "Я думаю, що ми можемо закінчити цю війну з вашою допомогою". Тим часом Трамп заявив, що путін погодився зустрітися з ним віч-на-віч в Угорщині.

Стубб сказав, що Трамп одного разу запитав його - за грою в гольф - чи може він довіряти путіну; і відповідь Стубба була негативною.

"Нам потрібна не стільки сила пряника, щоб переконати росію сісти за стіл переговорів, скільки батіга, який до цього приведе. Тож потрібно змусити росію сісти за стіл переговорів щодо миру, і саме таку угоду намагається укласти президент Трамп", - сказав Стубб.

Він сказав, що Трамп "дав пряник президенту путіну, і пряник був на Алясці, і, звичайно, тепер, якщо подивитися на формулювання, які він висував останнім часом, батога було більше".

Стубб оптимістично висловився щодо спроможностей Трампа, заявивши, що, на його думку, мирні переговори, імовірно, просунулися більше за останні вісім місяців другого терміну Трампа, ніж за попередні три роки.

Стубб сказав, що Фінляндія ніколи не визнає Крим, Донецьку чи Луганську області російськими.

Він сказав, що "єдині, хто може вирішувати земельне питання, - це самі українці".

"Я хочу переконатися, що Україна, коли ця війна закінчиться, збереже свою незалежність, збереже свій суверенітет - іншими словами, стане державою-членом ЄС і, сподіваюся, членом НАТО - а також збереже свою територіальну цілісність. Саме за це ми всі зараз боремося", - сказав Стубб.

У серпні Трамп заявив, що "вступ України до НАТО" у межах мирної угоди не розглядатиметься.

Президент США раніше висловлював ідею про можливий "обмін територіями" у майбутній мирній угоді, але потім у вересні заявив, що Київ може "повернути собі всю Україну в її первісному вигляді".

На запитання, чому Трамп, очевидно, змінив свою позицію, Стубб відповів, що це тому, що росія не просувається - захопивши лише 1% території України за останні 1000 днів. Україна також змогла чинити опір, сказав він.

Трамп - "єдиний, хто може змусити" путіна сісти за стіл переговорів, заявив президент Фінляндії BBC.

Стубб сказав, що економіка росії - менша за італійську - страждає, резерви країни виснажені, зростання "майже близько нуля", а інфляція зросла до 10–20%.

Зростання ВВП України у вересні-жовтні сягне 3-4%, у рф наближається до нуля - міністр

Стубб сказав, що економічні загрози слід використовувати, щоб залучити росію до столу переговорів, і, що найважливіше, надати Україні заморожені російські активи на суму 200 млрд євро як кредит, який залишиться там, якщо росія не виплатить компенсацію після мирних переговорів.

Він також хотів би припинити експорт російської нафти та газу до Європи, який скоротився на 80%. Санкції можуть бути запроваджені проти країн, які купують російську нафту та газ, сказав він, на додаток до 19-го європейського пакету санкцій, спрямованого проти росії.

Стубб сказав, що "всі стратегічні ігри путіна були повним провалом". росія не досягла успіху у спробах захопити Україну, розділити Європу та розколоти НАТО, замість цього додавши до альянсу двох нових членів – Фінляндію та Швецію.

Він сказав, що європейська "коаліція охочих" готова надати гарантії безпеки Україні, надаючи ключову допомогу в повітрі, на морі та в розвідці.

Але їм потрібна підтримка від США, зокрема в галузі протиповітряної оборони, розвідки та операцій, сказав він.

Стубб сказав, що сподівається побачити певні результати від двоетапного мирного процесу: перший етап - припинення вогню для припинення вбивств, а другий - розширений мирний процес - "найближчими днями та тижнями".

"Ми продовжуватимемо над цим працювати. Головне - взаємодіяти, намагатися знаходити рішення та бути прагматичним. У зовнішній політиці завжди потрібно мати справу зі світом таким, яким він є, а не таким, яким ви хотіли б його бачити, але давайте досягнемо миру", - вказав Стубб.

