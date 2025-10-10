Зростання ВВП України у вересні-жовтні сягне 3-4%, у рф наближається до нуля - міністр

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв повідомив, що зростання ВВП України у вересні жовтні сягне 3-4%, у рф наближається до нуля, пише УНН.

Головними імпульсами він назвав нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.

Ви будете бачити в другій половині цього року отаке підвищене зростання. І це дуже буде характерно відрізняти нас від того, що в росії з кожним місяцем зростання уповільнюється і досягне майже 0 відсотків в той час, коли у нас на протязі і вересня, і жовтня буде зростання 3, 4 відсотка, пов'язане з різноманітними факторами, але те, що ми встоюємо