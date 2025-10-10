Зростання ВВП України у вересні-жовтні сягне 3-4%, у рф наближається до нуля - міністр
Київ • УНН
Згідно з оцінками Мінекономіки, у серпні зростання ВВП України становило 5,3%. Міністр Олексій Соболєв прогнозує подальше зростання, тоді як у росії воно сповільнюється.
Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв повідомив, що зростання ВВП України у вересні жовтні сягне 3-4%, у рф наближається до нуля, пише УНН.
Стосовно поточних тенденцій розвитку ВВП. За попередніми оцінками Мінекономіки в серпні зростання ВВП, серпень-25 до серпня-24 було зафіксовано зростання більше 5 відсотків, приблизно 5,3
Головними імпульсами він назвав нарощування активності в будівництві, переробній промисловості і в сільському господарстві.
Ви будете бачити в другій половині цього року отаке підвищене зростання. І це дуже буде характерно відрізняти нас від того, що в росії з кожним місяцем зростання уповільнюється і досягне майже 0 відсотків в той час, коли у нас на протязі і вересня, і жовтня буде зростання 3, 4 відсотка, пов'язане з різноманітними факторами, але те, що ми встоюємо
Також він прокоментував прогноз Світового банку.
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік07.10.25, 14:53 • 42533 перегляди
"Звісно, на зміну прогнозів впливає той факт, що війна продовжується. Зазвичай, коли і Світовий банк оцінював в своїх прогнозах, він ставив закінчення війни цього року, і тому було вище зростання наступного року. Коли ці прогнози переглядаються, то вони відповідно зменшують зростання до реального рівня, як ми і оцінюємо. Мінекономіки оцінює зростання наступного року приблизно в 2,5 відсотка і ми цей прогноз тримаємо", - вказав міністр.