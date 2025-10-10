Рост ВВП Украины в сентябре-октябре достигнет 3-4%, Россия приближается к нулю - министр
Киев • УНН
Согласно оценкам Минэкономики, в августе рост ВВП Украины составил 5,3%. Министр Алексей Соболев прогнозирует дальнейший рост, тогда как в России он замедляется.
Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что рост ВВП Украины в сентябре-октябре достигнет 3-4%, Россия приближается к нулю, пишет УНН.
Что касается текущих тенденций развития ВВП. По предварительным оценкам Минэкономики в августе рост ВВП, август-25 к августу-24 был зафиксирован рост более 5 процентов, примерно 5,3
Главными импульсами он назвал наращивание активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.
Вы будете видеть во второй половине этого года такой повышенный рост. И это очень будет характерно отличать нас от того, что в России с каждым месяцем рост замедляется и достигнет почти 0 процентов в то время, когда у нас на протяжении и сентября, и октября будет рост 3, 4 процента, связанный с разнообразными факторами, но то, что мы выстоим
Также он прокомментировал прогноз Всемирного банка.
"Конечно, на изменение прогнозов влияет тот факт, что война продолжается. Обычно, когда и Всемирный банк оценивал в своих прогнозах, он ставил окончание войны в этом году, и поэтому был выше рост в следующем году. Когда эти прогнозы пересматриваются, то они соответственно уменьшают рост до реального уровня, как мы и оцениваем. Минэкономики оценивает рост в следующем году примерно в 2,5 процента и мы этот прогноз держим", - указал министр.