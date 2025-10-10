Рост ВВП Украины в сентябре-октябре достигнет 3-4%, Россия приближается к нулю - министр

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев сообщил, что рост ВВП Украины в сентябре-октябре достигнет 3-4%, Россия приближается к нулю, пишет УНН.

Главными импульсами он назвал наращивание активности в строительстве, перерабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве.

Вы будете видеть во второй половине этого года такой повышенный рост. И это очень будет характерно отличать нас от того, что в России с каждым месяцем рост замедляется и достигнет почти 0 процентов в то время, когда у нас на протяжении и сентября, и октября будет рост 3, 4 процента, связанный с разнообразными факторами, но то, что мы выстоим