Трамп единственный, кто может заставить путина сесть за стол переговоров - президент Финляндии

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что Дональд Трамп единственный, кто может заставить путина сесть за стол переговоров по Украине. Стубб подчеркнул, что Финляндия никогда не признает Крым российским и стремится к членству Украины в ЕС и НАТО.

Трамп единственный, кто может заставить путина сесть за стол переговоров - президент Финляндии

Президент Финляндии Александр Стубб заявил BBC, что президент США Дональд Трамп — «единственный, кто может заставить» главу кремля владимира путина сесть за стол переговоров по войне в Украине, пишет УНН.

Детали

Стубб также заявил, что Финляндия никогда не признает оккупированный Крым частью россии, и что он хочет обеспечить, чтобы Украина стала членом ЕС и, как он надеется, членом НАТО после окончания войны.

Интервью со Стуббом записано накануне встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Белом доме в пятницу, где он сказал президенту США: «Я думаю, что мы можем закончить эту войну с вашей помощью». Тем временем Трамп заявил, что путин согласился встретиться с ним с глазу на глаз в Венгрии.

Стубб сказал, что Трамп однажды спросил его — за игрой в гольф — может ли он доверять путину; и ответ Стубба был отрицательным.

«Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить россию сесть за стол переговоров, сколько кнута, который к этому приведет. Поэтому нужно заставить россию сесть за стол переговоров по миру, и именно такое соглашение пытается заключить президент Трамп», — сказал Стубб.

Он сказал, что Трамп «дал пряник президенту путину, и пряник был на Аляске, и, конечно, теперь, если посмотреть на формулировки, которые он выдвигал в последнее время, кнута было больше».

Стубб оптимистично высказался о возможностях Трампа, заявив, что, по его мнению, мирные переговоры, вероятно, продвинулись больше за последние восемь месяцев второго срока Трампа, чем за предыдущие три года.

Стубб сказал, что Финляндия никогда не признает Крым, Донецкую или Луганскую области российскими.

Он сказал, что «единственные, кто может решать земельный вопрос, — это сами украинцы».

«Я хочу убедиться, что Украина, когда эта война закончится, сохранит свою независимость, сохранит свой суверенитет — другими словами, станет государством-членом ЕС и, надеюсь, членом НАТО — а также сохранит свою территориальную целостность. Именно за это мы все сейчас боремся», — сказал Стубб.

В августе Трамп заявил, что «вступление Украины в НАТО» в рамках мирного соглашения не будет рассматриваться.

Президент США ранее высказывал идею о возможном «обмене территориями» в будущем мирном соглашении, но затем в сентябре заявил, что Киев может «вернуть себе всю Украину в ее первоначальном виде».

На вопрос, почему Трамп, очевидно, изменил свою позицию, Стубб ответил, что это потому, что россия не продвигается — захватив лишь 1% территории Украины за последние 1000 дней. Украина также смогла сопротивляться, сказал он.

Трамп — «единственный, кто может заставить» путина сесть за стол переговоров, заявил президент Финляндии BBC.

Стубб сказал, что экономика россии — меньшая, чем итальянская — страдает, резервы страны истощены, рост «почти около нуля», а инфляция выросла до 10–20%.

Рост ВВП Украины в сентябре-октябре достигнет 3-4%, в рф приближается к нулю - министр

Стубб сказал, что экономические угрозы следует использовать, чтобы привлечь россию к столу переговоров, и, что самое важное, предоставить Украине замороженные российские активы на сумму 200 млрд евро как кредит, который останется там, если россия не выплатит компенсацию после мирных переговоров.

Он также хотел бы прекратить экспорт российской нефти и газа в Европу, который сократился на 80%. Санкции могут быть введены против стран, которые покупают российскую нефть и газ, сказал он, в дополнение к 19-му европейскому пакету санкций, направленному против россии.

Стубб сказал, что «все стратегические игры путина были полным провалом». россия не достигла успеха в попытках захватить Украину, разделить Европу и расколоть НАТО, вместо этого добавив к альянсу двух новых членов – Финляндию и Швецию.

Он сказал, что европейская «коалиция желающих» готова предоставить гарантии безопасности Украине, оказывая ключевую помощь в воздухе, на море и в разведке.

Но им нужна поддержка от США, в частности в области противовоздушной обороны, разведки и операций, сказал он.

Стубб сказал, что надеется увидеть определенные результаты от двухэтапного мирного процесса: первый этап — прекращение огня для прекращения убийств, а второй — расширенный мирный процесс — «в ближайшие дни и недели».

«Мы будем продолжать над этим работать. Главное — взаимодействовать, стараться находить решения и быть прагматичным. Во внешней политике всегда нужно иметь дело с миром таким, каким он есть, а не таким, каким вы хотели бы его видеть, но давайте достигнем мира», — указал Стубб.

США могут нанести путину "болезненный удар": Трамп активно работает над завершением войны - Стубб

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Александр Стабб
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Европейский Союз
Финляндия
Крым
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина