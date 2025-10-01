Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Соединенные Штаты во главе с Дональдом Трампом готовы к решительным действиям против кремля в ответ на войну против Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Увидев, что "пряник" редко действует на россиян, он перешел к "кнуту". Теперь вопрос лишь в том, насколько большим будет этот "кнут" - сказал Стубб.

Подробности

Он добавил, что Трамп работает каждый день, пытаясь положить конец войне, имея в своем распоряжении все - от санкций до военных инструментов. Стубб отметил, что его очень ободрила публичная критика путина со стороны Трампа и администрации США в течение последних двух недель, поэтому он призвал сторонников Украины сохранять терпение.

В то же время президент Финляндии отметил стратегическое значение членства Украины в ЕС и поддержал использование замороженных российских активов для финансирования Киева.

Я считаю эту идею гениальной и уверен, что она поможет Украине финансировать себя - отметил он.

Кроме этого, Стубб осудил действия Израиля в Газе, проведя параллель с войной россии против Украины, и отметил, что действия Израиля в Газе нарушают международное право.

Зашел ли Израиль слишком далеко, как россия? Ответ – да - сравнил президент Финляндии.

