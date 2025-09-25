Военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что военная составляющая гарантий безопасности для Украины почти готова. Об этом информирует УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Отмечается, что работа над гарантиями безопасности продолжается в течение нескольких недель с тех пор, как лидер США Дональд Трамп встретился с главой кремля владимиром путиным на Аляске.

По словам Стубба, основная структура уже сформирована.

Главная ответственность лежит на Украине и украинской армии. Она имеет самую большую, самую боеспособную, самую опытную и самую современную армию в мире на данный момент. Во-вторых, ее будет поддерживать Европа. И в-третьих, будет поддержка со стороны Соединенных Штатов - отметил он.

Финский лидер добавил, что "военная структура уже практически готова", и далее начнется работа над политической структурой. В то же время он отметил, что гарантии безопасности будут реализованы после окончания войны.

Напомним

Президент Финляндии Александр Стубб заявлял, что гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые "Коалицией желающих", потребуют от европейских стран воевать с россией в случае будущей агрессии. Эти гарантии вступят в силу после соглашения между Украиной и рф, при этом россия не будет иметь права вето на их формат.

