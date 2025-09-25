Військова складова гарантій безпеки для України майже готова - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що військова складова гарантій безпеки для України майже готова. Про це інформує УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

Зазначається, що робота над гарантіями безпеки триває протягом кількох тижнів з того часу, як лідер США Дональд Трамп зустрівся з очільником кремля володимиром путіним на Алясці.

За словами Стубба, основна структура вже сформована.

Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії. Вона має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент. По-друге, її підтримуватиме Європа. І по-третє, буде підтримка з боку Сполучених Штатів - зауважив він.

Фінський лідер додав, що "військова структура вже практично готова", і далі почнеться робота над політичною структурою. Водночас він зазначив, що гарантії безпеки будуть реалізовані після закінчення війни.

Нагадаємо

Президент Фінляндії Александр Стубб заявляв, що гарантії безпеки для України, обговорювані "Коаліцією охочих", вимагатимуть від європейських країн воювати з росією у разі майбутньої агресії. Ці гарантії стануть чинними після угоди між Україною та рф, при цьому росія не матиме права вето на їх формат.

