Гарантії безпеки для України змусять Європу воювати з рф у разі нової агресії - Стубб

Гарантії безпеки для України, які обговорюються "Коаліцією охочих", змусять європейські країни, що підпишуть угоду, воювати з росією, якщо москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє УНН.

За його словами, гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором.

Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним

Він зазначив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та росією, але підкреслив, що росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень незалежної національної держави. Тому для мене це не питання, чи погодиться росія чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне