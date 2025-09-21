Гарантії безпеки для України змусять Європу воювати з рф у разі нової агресії - Стубб
Київ • УНН
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, обговорювані "Коаліцією охочих", вимагатимуть від європейських країн воювати з росією у разі майбутньої агресії. Ці гарантії стануть чинними після угоди між Україною та рф, при цьому росія не матиме права вето на їх формат.
Гарантії безпеки для України, які обговорюються "Коаліцією охочих", змусять європейські країни, що підпишуть угоду, воювати з росією, якщо москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором.
Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним
Він зазначив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та росією, але підкреслив, що росія не матиме права вето щодо їхнього формату.
росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень незалежної національної держави. Тому для мене це не питання, чи погодиться росія чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне
На питання про те, чи може настати момент, коли Європа повинна буде визнати, що США не є надійним союзником у переговорах щодо України, президент Фінляндії сказав, що його країна "не має іншого вибору, окрім як намагатися якомога більше товаришувати з адміністрацією Трампа".
Нагадаємо
Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили широкий спектр питань безпеки та міжнародної підтримки України, особливо у світлі останніх провокацій кремля.
Зустріч Зеленського і путіна найближчим часом дуже малоймовірна - Стубб23.08.25, 16:50 • 4459 переглядiв