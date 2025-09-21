Гарантії безпеки для України змусять Європу воювати з рф у разі нової агресії - Стубб

$41.250.00
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 18447 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 36046 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 35671 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 51252 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 66221 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 57256 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 53711 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
19 вересня, 16:30 • 47241 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 59580 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Понад чверть ВВП на безпеку та оборону: Марченко на неформальній зустрічі Ради ЄС розповів про бюджет-2026
20 вересня, 20:25 • 3538 перегляди
Заліт російських дронів на територію Польщі: правоохоронці знайшли останній БпЛА - ЗМІ
20 вересня, 22:22 • 5128 перегляди
Антиімміграційні протести у Нідерландах: у Гаазі відбулися сутички демонстрантів з поліцією
20 вересня, 23:20 • 13673 перегляди
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадри
23:52 • 7824 перегляди
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід
04:19 • 3496 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені
20 вересня, 18:15 • 17724 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 08:41 • 51240 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з'явилася традиція глобального очищення планети
20 вересня, 04:00 • 66215 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24 • 67786 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лисак
Александр Стубб
Александар Вучич
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Китай
Польща
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
19 вересня, 16:00 • 59581 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
19 вересня, 14:24 • 67795 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
19 вересня, 14:03 • 31227 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
19 вересня, 10:57 • 32910 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
19 вересня, 10:18 • 35120 перегляди
The Guardian
Fox News
Х-101
E-6 Mercury
Детонатор

Гарантії безпеки для України змусять Європу воювати з рф у разі нової агресії - Стубб

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що гарантії безпеки для України, обговорювані "Коаліцією охочих", вимагатимуть від європейських країн воювати з росією у разі майбутньої агресії. Ці гарантії стануть чинними після угоди між Україною та рф, при цьому росія не матиме права вето на їх формат.

Гарантії безпеки для України, які обговорюються "Коаліцією охочих", змусять європейські країни, що підпишуть угоду, воювати з росією, якщо москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому. Про це в інтерв'ю The Guardian заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором.

Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним

- сказав фінський лідер.

Він зазначив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та росією, але підкреслив, що росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень незалежної національної держави. Тому для мене це не питання, чи погодиться росія чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне

- вказав Стубб.

На питання про те, чи може настати момент, коли Європа повинна буде визнати, що США не є надійним союзником у переговорах щодо України, президент Фінляндії сказав, що його країна "не має іншого вибору, окрім як намагатися якомога більше товаришувати з адміністрацією Трампа".

Нагадаємо

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві з президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили широкий спектр питань безпеки та міжнародної підтримки України, особливо у світлі останніх провокацій кремля.

Зустріч Зеленського і путіна найближчим часом дуже малоймовірна - Стубб23.08.25, 16:50 • 4459 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
"Коаліція охочих"
The Guardian
Александр Стубб
Дональд Трамп
Фінляндія
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна