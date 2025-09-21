Гарантии безопасности для Украины заставят Европу воевать с РФ в случае новой агрессии - Стубб

Гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются "Коалицией желающих", заставят европейские страны, подписавшие соглашение, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины в будущем. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором.

Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным - сказал финский лидер.

Он отметил, что гарантии вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией, но подчеркнул, что Россия не будет иметь права вето относительно их формата.

Россия абсолютно не имеет права голоса относительно суверенных решений независимого национального государства. Поэтому для меня это не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, они не согласятся, но это не главное - указал Стубб.

На вопрос о том, может ли наступить момент, когда Европа должна будет признать, что США не являются надежным союзником в переговорах по Украине, президент Финляндии сказал, что его страна "не имеет другого выбора, кроме как стараться как можно больше дружить с администрацией Трампа".

Напомним

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов безопасности и международной поддержки Украины, особенно в свете последних провокаций Кремля.

