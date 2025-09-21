$41.250.00
05:00 • 692 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
19 сентября, 16:30
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 12:05
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
05:00
Гарантии безопасности для Украины заставят Европу воевать с РФ в случае новой агрессии - Стубб

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые "Коалицией желающих", потребуют от европейских стран воевать с Россией в случае будущей агрессии. Эти гарантии вступят в силу после соглашения между Украиной и РФ, при этом Россия не будет иметь права вето на их формат.

Гарантии безопасности для Украины заставят Европу воевать с РФ в случае новой агрессии - Стубб

Гарантии безопасности для Украины, которые обсуждаются "Коалицией желающих", заставят европейские страны, подписавшие соглашение, воевать с Россией, если Москва снова начнет военные действия против Украины в будущем. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, гарантии безопасности, по сути, являются сдерживающим фактором.

Этот сдерживающий фактор должен быть правдоподобным, а для того, чтобы он был правдоподобным, он должен быть сильным

- сказал финский лидер.

Он отметил, что гарантии вступят в силу только после будущего соглашения между Украиной и Россией, но подчеркнул, что Россия не будет иметь права вето относительно их формата.

Россия абсолютно не имеет права голоса относительно суверенных решений независимого национального государства. Поэтому для меня это не вопрос, согласится Россия или нет. Конечно, они не согласятся, но это не главное

- указал Стубб.

На вопрос о том, может ли наступить момент, когда Европа должна будет признать, что США не являются надежным союзником в переговорах по Украине, президент Финляндии сказал, что его страна "не имеет другого выбора, кроме как стараться как можно больше дружить с администрацией Трампа".

Напомним

На прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентом Финляндии Александром Стуббом. Лидеры обсудили широкий спектр вопросов безопасности и международной поддержки Украины, особенно в свете последних провокаций Кремля.

Вадим Хлюдзинский

