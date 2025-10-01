$41.320.16
США можуть завдати путіну "болючого удару": Трамп активно працює над завершенням війни - Стубб

Київ • УНН

 • 1820 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Дональд Трамп готовий до рішучих дій проти Кремля у відповідь на війну проти України. Стубб закликав прихильників України зберігати терпіння та підтримав використання заморожених російських активів для фінансування Києва.

США можуть завдати путіну "болючого удару": Трамп активно працює над завершенням війни - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Сполучені Штати на чолі з Дональдом Трампом готові до рішучих дій проти кремля у відповідь на війну проти України. Про це пише УНН із посиланням на Politico.

Побачивши, що "пряник" рідко діє на росіян, він перейшов до "батога". Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей "батіг"

- сказав Стубб.

Деталі

Він додав, що Трамп працює щодня, намагаючись покласти край війні, маючи у своєму розпорядженні все - від санкцій до військових інструментів. Стубб зазначив, що його дуже підбадьорила публічна критика путіна з боку Трампа та адміністрації США протягом останніх двох тижнів, тож він закликав прихильників України зберігати терпіння.

Водночас президент Фінляндії наголосив на стратегічному значенні членства України в ЄС та підтримав використання заморожених російських активів для фінансування Києва.

Я вважаю цю ідею геніальною і впевнений, що вона допоможе Україні фінансувати себе

- зазначив він.

Окрім цього, Стубб засудив дії Ізраїлю в Газі, провівши паралель із війною росії проти України, та зауважив, що дії Ізраїлю в Газі порушують міжнародне право.

 Чи зайшла Ізраїль занадто далеко, як росія? Відповідь – так

- порівняв президент Фінляндії.

Військова складова гарантій безпеки для України майже готова - Стубб25.09.25, 01:49 • 2986 переглядiв

Вероніка Марченко

