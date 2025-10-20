$41.730.10
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Зеленский анонсировал много встреч и переговоров в Европе на этой неделе

Киев • УНН

 • 758 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он анонсировал многочисленные встречи и переговоры в Европе на этой неделе.

Зеленский анонсировал много встреч и переговоров в Европе на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и анонсировал много встреч и переговоров в Европе на неделе, передает УНН.

Говорил с Метте Фредериксен и очень ценю всю поддержку со стороны Дании и госпожи Премьер-министра. Координируем нашу активность в дипломатии, и это помогает. Много делаем вместе и для того, чтобы укрепить наши страны 

- сообщил Зеленский.

По его словам, украинско-датское оборонное сотрудничество является образцом по некоторым направлениям.

Обсудили также планы на эту неделю – будет много встреч и переговоров в Европе. Рассчитываем на результаты, и для нас всех это важно. Спасибо! 

- резюмировал Зеленский.

Глава дипломатии ЕС отреагировала на статью FT о призыве Трампа к Зеленскому20.10.25, 11:45 • 3390 просмотров

Дополнение

Европейские лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейского совета Антониу Кошту, выразили полную поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом. Они подтвердили военную, финансовую и дипломатическую помощь, а также гарантии безопасности для Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил BBC, что президент США Дональд Трамп - "единственный, кто может заставить" главу кремля владимира путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.

Некоторые европейские партнеры, по сообщениям, после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в разговоре с украинским лидером были удивлены позицией Трампа.

Антонина Туманова

Политика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Антониу Кошта
Метте Фредериксен
Александр Стабб
Европейский совет
Дональд Трамп
Финляндия
Дания
Европа
Владимир Зеленский
Украина