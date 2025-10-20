Зеленский анонсировал много встреч и переговоров в Европе на этой неделе
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Он анонсировал многочисленные встречи и переговоры в Европе на этой неделе.
Говорил с Метте Фредериксен и очень ценю всю поддержку со стороны Дании и госпожи Премьер-министра. Координируем нашу активность в дипломатии, и это помогает. Много делаем вместе и для того, чтобы укрепить наши страны
По его словам, украинско-датское оборонное сотрудничество является образцом по некоторым направлениям.
Обсудили также планы на эту неделю – будет много встреч и переговоров в Европе. Рассчитываем на результаты, и для нас всех это важно. Спасибо!
Дополнение
Европейские лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейского совета Антониу Кошту, выразили полную поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом. Они подтвердили военную, финансовую и дипломатическую помощь, а также гарантии безопасности для Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил BBC, что президент США Дональд Трамп - "единственный, кто может заставить" главу кремля владимира путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.
Некоторые европейские партнеры, по сообщениям, после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в разговоре с украинским лидером были удивлены позицией Трампа.