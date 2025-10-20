Глава дипломатии ЕС отреагировала на статью FT о призыве Трампа к Зеленскому
Киев • УНН
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала статью Financial Times, где говорится о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому принять условия Путина. Каллас подчеркнула стойкость украинцев и негативные последствия для международного порядка, если агрессор достигает своей цели.
Глава дипломатии ЕС прокомментировала статью Financial Times о том, что президент США Дональд Трамп на пятничной встрече призвал Президента Украины Владимира Зеленского принять условия главы кремля владимира путина. Каллас подчеркнула стойкость украинцев и то, что для международного порядка является негативным сигналом, если агрессор получает то, что хочет, пишет УНН.
Украинцы очень стойкие. Они борются за свою свободу, свою независимость, свою страну, поэтому они не могут просто сдаться. И я думаю, что для международного порядка это также негативно, если агрессор получает то, что хочет, потому что это дает сигнал всем агрессорам в мире, что можно просто пойти и взять то, что хочешь
Дополнение
Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп 17 октября призвал Владимира Зеленского согласиться на условия москвы для завершения войны, ссылаясь на угрозы путина "уничтожить" Украину. Президент США, по данным СМИ, настаивал на передаче контроля над Донбассом и повторял аргументы кремля.
Впоследствии Трамп заверил, комментируя переговоры 17 октября, что ни разу не обсуждал с Зеленским возможную передачу Донбасса россии и указал, что считает, что "следует просто остановиться на линии, где они находятся, на линии фронта".