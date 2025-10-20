Глава дипломатии ЕС отреагировала на статью FT о призыве Трампа к Зеленскому

Глава дипломатии ЕС прокомментировала статью Financial Times о том, что президент США Дональд Трамп на пятничной встрече призвал Президента Украины Владимира Зеленского принять условия главы кремля владимира путина. Каллас подчеркнула стойкость украинцев и то, что для международного порядка является негативным сигналом, если агрессор получает то, что хочет, пишет УНН.

Украинцы очень стойкие. Они борются за свою свободу, свою независимость, свою страну, поэтому они не могут просто сдаться. И я думаю, что для международного порядка это также негативно, если агрессор получает то, что хочет, потому что это дает сигнал всем агрессорам в мире, что можно просто пойти и взять то, что хочешь