Глава дипломатии ЕС отреагировала на статью FT о призыве Трампа к Зеленскому

08:37
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
07:13
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
04:24
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
19 октября, 14:19
Конец мира на Ближнем Востоке? Израиль нанес мощные авиаудары по Газе после атак боевиков - СМИVideo
19 октября, 09:24
россияне выпустили по Украине более 3270 ударных дронов и 1370 авиабомб за неделю - ЗеленскийVideo
"Я ему ноги сломаю": румынский депутат публично пригрозила Зеленскому
20 октября, 00:21
Отдам даром: в Берлине хотят повысить штрафы за выставленные на улице вещи
20 октября, 00:48
Папа Лев XIV канонизировал первых святых из Венесуэлы: кто вошел в лик святых
20 октября, 01:06
В Египте нашли 4400-летнюю розовую дверь, которую невозможно открыть: подробности
20 октября, 01:54
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда
04:49
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:22
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войну
08:14
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октября
19 октября, 15:10
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 96132 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминов
19 октября, 08:35
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несет
17 октября, 07:15
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 142901 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Эмманюэль Макрон
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Германия
Китай
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется
19 октября, 04:31
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили
18 октября, 06:19
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема
17 октября, 20:07
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"
17 октября, 10:57
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фото
15 октября, 15:48
Дипломатка
Financial Times
MIM-104 Patriot
Нью-Йорк Таймс

Глава дипломатии ЕС отреагировала на статью FT о призыве Трампа к Зеленскому

Киев • УНН

 • 1246 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала статью Financial Times, где говорится о призыве Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому принять условия Путина. Каллас подчеркнула стойкость украинцев и негативные последствия для международного порядка, если агрессор достигает своей цели.

Глава дипломатии ЕС отреагировала на статью FT о призыве Трампа к Зеленскому

Глава дипломатии ЕС прокомментировала статью Financial Times о том, что президент США Дональд Трамп на пятничной встрече призвал Президента Украины Владимира Зеленского принять условия главы кремля владимира путина. Каллас подчеркнула стойкость украинцев и то, что для международного порядка является негативным сигналом, если агрессор получает то, что хочет, пишет УНН.

Украинцы очень стойкие. Они борются за свою свободу, свою независимость, свою страну, поэтому они не могут просто сдаться. И я думаю, что для международного порядка это также негативно, если агрессор получает то, что хочет, потому что это дает сигнал всем агрессорам в мире, что можно просто пойти и взять то, что хочешь

- ответила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на вопрос о статье FT, в которой говорится о том, что Трамп в пятницу призвал Зеленского принять условия путина или быть "уничтоженным" россией, и что Дональд Трамп также говорил о специальной военной операции, что, по сути, является риторикой путина.

Дополнение

Издание Financial Times со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп 17 октября призвал Владимира Зеленского согласиться на условия москвы для завершения войны, ссылаясь на угрозы путина "уничтожить" Украину. Президент США, по данным СМИ, настаивал на передаче контроля над Донбассом и повторял аргументы кремля.

Впоследствии Трамп заверил, комментируя переговоры 17 октября, что ни разу не обсуждал с Зеленским возможную передачу Донбасса россии и указал, что считает, что "следует просто остановиться на линии, где они находятся, на линии фронта".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Financial Times
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина