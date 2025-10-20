Голова дипломатії ЄС відреагувала на статтю FT про заклик Трампа до Зеленського

Голова дипломатії ЄС прокоментувала статтю Financial Times, що президент США Дональд Трамп на п'ятничній зустрічі закликав Президента України Володимира Зеленського прийняти умови глави кремля володимира путіна. Каллас наголосила на стійкості українців і тому, що для міжнародного порядку є негативним сигналом, якщо агресор отримує те, що хоче, пише УНН.

Українці дуже стійкі. Вони борються за свою свободу, свою незалежність, свою країну, тому вони не можуть просто здатися. І я думаю, що для міжнародного порядку це також негативно, якщо агресор отримує те, що хоче, тому що це дає сигнал усім агресорам у світі, що можна просто піти і взяти те, що хочеш