Голова дипломатії ЄС відреагувала на статтю FT про заклик Трампа до Зеленського
Київ • УНН
Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала статтю Financial Times, де йдеться про заклик Дональда Трампа до Володимира Зеленського прийняти умови путіна. Каллас наголосила на стійкості українців та негативних наслідках для міжнародного порядку, якщо агресор досягає своєї мети.
Українці дуже стійкі. Вони борються за свою свободу, свою незалежність, свою країну, тому вони не можуть просто здатися. І я думаю, що для міжнародного порядку це також негативно, якщо агресор отримує те, що хоче, тому що це дає сигнал усім агресорам у світі, що можна просто піти і взяти те, що хочеш
Доповнення
Видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Дональд Трамп 17 жовтня закликав Володимира Зеленського погодитися на умови москви для завершення війни, посилаючись на погрози путіна "знищити" Україну. Президент США, за даними ЗМІ, наполягав на передачі контролю над Донбасом та повторював аргументи кремля.
Згодом Трамп запевнив, коментуючи переговори 17 жовтня, що жодного разу не обговорював із Зеленським можливу передачу Донбасу росії і вказав, що вважає, що "слід просто зупинитися на лінії, де вони перебувають, на лінії фронту".