Голова дипломатії ЄС відреагувала на статтю FT про заклик Трампа до Зеленського

Київ • УНН

 • 1534 перегляди

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала статтю Financial Times, де йдеться про заклик Дональда Трампа до Володимира Зеленського прийняти умови путіна. Каллас наголосила на стійкості українців та негативних наслідках для міжнародного порядку, якщо агресор досягає своєї мети.

Голова дипломатії ЄС відреагувала на статтю FT про заклик Трампа до Зеленського

Голова дипломатії ЄС прокоментувала статтю Financial Times, що президент США Дональд Трамп на п'ятничній зустрічі закликав Президента України Володимира Зеленського прийняти умови глави кремля володимира путіна. Каллас наголосила на стійкості українців і тому, що для міжнародного порядку є негативним сигналом, якщо агресор отримує те, що хоче, пише УНН.

Українці дуже стійкі. Вони борються за свою свободу, свою незалежність, свою країну, тому вони не можуть просто здатися. І я думаю, що для міжнародного порядку це також негативно, якщо агресор отримує те, що хоче, тому що це дає сигнал усім агресорам у світі, що можна просто піти і взяти те, що хочеш

- відповіла голова дипломатії ЄС Кая Каллас на запитання про статтю FT, у якій йдеться про те, що Трамп у п'ятницю закликав Зеленського прийняти умови путіна або бути "знищеним" росією, і що Дональд Трамп також говорив про спеціальну військову операцію, що, по суті, є риторикою путіна.

Доповнення

Видання Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що Дональд Трамп 17 жовтня закликав Володимира Зеленського погодитися на умови москви для завершення війни, посилаючись на погрози путіна "знищити" Україну. Президент США, за даними ЗМІ, наполягав на передачі контролю над Донбасом та повторював аргументи кремля.

Згодом Трамп запевнив, коментуючи переговори 17 жовтня, що жодного разу не обговорював із Зеленським можливу передачу Донбасу росії і вказав, що вважає, що "слід просто зупинитися на лінії, де вони перебувають, на лінії фронту".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Вибори в США
Війна в Україні
Дипломатка
Володимир Путін
Financial Times
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна