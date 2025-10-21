Посилення авіації, зустрічі з союзниками та Ставка: Зеленський визначив пріоритети на найближчий час
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду з Умеровим, визначивши пріоритети: підготовка оборонних домовленостей для посилення авіації та зустрічі з європейськими лідерами. Також у пріоритеті - порядок денний зустрічей Ставки.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умеровим, де визначив кілька важливих пріоритетів. Про це він повідомив у соцмережах, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, першим пріоритетом є підготовка нових оборонних домовленостей, які мають посилити українську бойову авіацію. Це частина нашої стратегії для створення достатньо міцних Повітряних сил Збройних Сил України з метою гарантування довгострокової безпеки державі.
Другим пріоритетом, як зазначив Зеленський, є зустрічі з лідерами європейської спільноти, а також "коаліції охочих". Зустріч в рамках останньої відбудеться в Лондоні 24 жовтня за участі Президента України.
Третім пріоритетом є порядок денний зустрічей Ставки, які відбудуться найближчим часом.
Нагадаємо
Володимир Зеленський відреагував на російські удари 21 жовтня, внаслідок якої постраждали енергетичні об'єкти в низці регіонів. Він наголосив, що тактика окупантів залишається незмінною - вбивства мирного населення і терор холодом.
Також УНН повідомляв, що Володимир Зеленський анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі цього тижня.