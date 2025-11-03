Никакого четкого мирного плана «на столе» пока нет – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакого четкого мирного плана урегулирования войны пока нет. Он опроверг информацию о якобы существовании согласованного плана из 12 пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы существовании согласованного мирного плана, состоящего из 12 пунктов, отметив, что никакого четкого плана урегулирования войны на столе пока готового нет. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНН.
Подробности
Важно в этом вопросе, видел ли я, как Президент Украины, этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию. Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить россиян сесть за стол переговоров
Он отметил, что сейчас идут консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, однако никакого четкого плана урегулирования войны на столе пока готового нет.
Напомним
Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.