Никакого четкого мирного плана «на столе» пока нет – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы существовании согласованного мирного плана, состоящего из 12 пунктов, отметив, что никакого четкого плана урегулирования войны на столе пока готового нет. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Важно в этом вопросе, видел ли я, как Президент Украины, этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию. Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить россиян сесть за стол переговоров - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас идут консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, однако никакого четкого плана урегулирования войны на столе пока готового нет.

Напомним

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.