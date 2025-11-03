$42.080.01
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 лет
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
Что будет с помощью Украине от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея Кудряшова
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Никакого четкого мирного плана «на столе» пока нет – Зеленский

Киев • УНН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никакого четкого мирного плана урегулирования войны пока нет. Он опроверг информацию о якобы существовании согласованного плана из 12 пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы существовании согласованного мирного плана, состоящего из 12 пунктов, отметив, что никакого четкого плана урегулирования войны на столе пока готового нет. Об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает УНН.

Подробности

Важно в этом вопросе, видел ли я, как Президент Украины, этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы. Есть разные европейские мышления и предложения по мирному урегулированию. Странно слышать о том, что Россия за столом переговоров, ведь сейчас ни один европейский лидер или президент США не может заставить россиян сесть за стол переговоров

- сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас идут консультации среди советников, есть несколько разных разговоров, однако никакого четкого плана урегулирования войны на столе пока готового нет.

Напомним

Европейские страны совместно с Украиной разрабатывают 12-пунктовый план завершения войны, предусматривающий прекращение боевых действий, обмен пленными и возвращение депортированных детей. Выполнение плана будет контролировать мирный совет под председательством Дональда Трампа, а Украина получит гарантии безопасности и путь в ЕС.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
