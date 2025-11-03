Зеленский обсудил с представителями НАТО усиление ПВО Украины и защиту энергосистемы перед зимой

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями стран-членов НАТО, поблагодарил союзников за военную поддержку Украины и призвал к дальнейшему укреплению совместных усилий перед зимним периодом. Об этом президент заявил в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о встрече с представителями США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов при НАТО, во время которой стороны обсудили дальнейшую военную помощь, защиту энергосистемы и усиление санкционного давления на Россию.

Мы благодарны Германии за системы Patriot, США – за возможность покупать вооружение и системы ПВО через программу PURL, Великобритании и Франции – за ракеты, Канаде и Нидерландам – за их вклады в инициативу PURL – сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что поддержка партнеров имеет жизненно важное значение для Украины.

Эта поддержка действительно спасает жизни наших людей, и очень важно, чтобы новые страны присоединялись к инициативе – подчеркнул он.

Во время встречи также обсудили шаги по укреплению энергетической безопасности Украины перед зимой — от закупки систем ПВО до усиления тактической авиации. Отдельное внимание уделили необходимости продолжения санкций против России и усилению международного давления, чтобы принудить агрессора прекратить войну.

