Украине не хватает еще 750 млн евро на импорт газа - Зеленский

Украине не хватает $750 миллионов из $2 млрд, необходимых на импорт газа. Европа предоставит еще около €127 млн поддержки. Об этом в понедельник, 3 ноября, во время брифинга заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что энергетика сейчас является главным приоритетом для украинской власти. После разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз выделит Украине около 127 млн евро дополнительной поддержки на закупку газа.

Всюду нас поддерживают: и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны будут поддерживать. Все понимают, что это вызов. Все понимают, что Россия делает террористические шаги, но все поддерживают Украину, удивлены, как мы восстанавливаемся - отметил Владимир Зеленский.

Он проинформировал медийщиков, что ориентировочно через неделю состоится видеозаседание с лидерами, которые поддерживают энергетику Украины. Фон дер Ляйен будет присутствовать там.

Напомним

24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украине для финансирования дополнительного импорта газа на фоне российских атак нужно около 2 миллиардов евро.

Такую сумму планируют привлечь двумя путями. Первый путь — это внутренний резерв и помощь партнеров. Вторая часть — это помощь партнеров через гранты и займы.

1 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. По его словам, Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.

