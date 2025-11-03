Украине не хватает еще 750 млн евро на импорт газа - Зеленский
Киев • УНН
Украине не хватает $750 миллионов из $2 млрд, необходимых на импорт газа. Европа предоставит еще около €127 млн поддержки. Об этом в понедельник, 3 ноября, во время брифинга заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Глава государства подчеркнул, что энергетика сейчас является главным приоритетом для украинской власти. После разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз выделит Украине около 127 млн евро дополнительной поддержки на закупку газа.
Всюду нас поддерживают: и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны будут поддерживать. Все понимают, что это вызов. Все понимают, что Россия делает террористические шаги, но все поддерживают Украину, удивлены, как мы восстанавливаемся
Он проинформировал медийщиков, что ориентировочно через неделю состоится видеозаседание с лидерами, которые поддерживают энергетику Украины. Фон дер Ляйен будет присутствовать там.
Напомним
24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украине для финансирования дополнительного импорта газа на фоне российских атак нужно около 2 миллиардов евро.
Такую сумму планируют привлечь двумя путями. Первый путь — это внутренний резерв и помощь партнеров. Вторая часть — это помощь партнеров через гранты и займы.
1 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. По его словам, Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.
