Украине не хватает еще 750 млн евро на импорт газа - Зеленский

ukenru
17:51 • 11809 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 30557 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 23656 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 25570 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 23549 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 32946 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 16969 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15204 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29191 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33764 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
ВМС Украины уничтожили элитное спецподразделение рф на одной из буровых вышек: видеоVideo3 ноября, 14:09 • 9256 просмотра
В Беларуси заявили о готовности миротворцев к переброске в Украину3 ноября, 14:58 • 10987 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 15662 просмотра
Зеленский анонсировал полную зачистку Купянска, где осталось около 60 оккупантов17:31 • 4822 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей18:37 • 5688 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 30557 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 32946 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 31237 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 45643 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 52554 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Польша
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 15687 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 21287 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 31295 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 32198 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 53352 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
ТикТок

Украине не хватает еще 750 млн евро на импорт газа - Зеленский

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Украине не хватает $750 миллионов из $2 млрд, необходимых на импорт газа. Европейский Союз выделит Украине около 127 млн евро дополнительной поддержки на закупку газа.

Украине не хватает еще 750 млн евро на импорт газа - Зеленский

Украине не хватает $750 миллионов из $2 млрд, необходимых на импорт газа. Европа предоставит еще около €127 млн поддержки. Об этом в понедельник, 3 ноября, во время брифинга заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что энергетика сейчас является главным приоритетом для украинской власти. После разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Владимир Зеленский сообщил, что Европейский Союз выделит Украине около 127 млн евро дополнительной поддержки на закупку газа.

Всюду нас поддерживают: и Канада, и Италия, и Германия, и другие страны будут поддерживать. Все понимают, что это вызов. Все понимают, что Россия делает террористические шаги, но все поддерживают Украину, удивлены, как мы восстанавливаемся

- отметил Владимир Зеленский.

Он проинформировал медийщиков, что ориентировочно через неделю состоится видеозаседание с лидерами, которые поддерживают энергетику Украины. Фон дер Ляйен будет присутствовать там.

Напомним

24 октября премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Украине для финансирования дополнительного импорта газа на фоне российских атак нужно около 2 миллиардов евро.

Такую сумму планируют привлечь двумя путями. Первый путь — это внутренний резерв и помощь партнеров. Вторая часть — это помощь партнеров через гранты и займы.

1 ноября Президент Владимир Зеленский заявил об обеспечении 100% средств на импорт газа. По его словам, Украина рассчитывает на поддержку ЕС и ведет переговоры с Норвегией и другими европейскими странами.

Зеленский обсудил с представителями НАТО усиление ПВО Украины и защиту энергосистемы перед зимой03.11.25, 21:42 • 1168 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Государственный бюджет
Энергетика
Отопление
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
благотворительность
Европейская комиссия
Европейский Союз
Канада
Норвегия
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Украина