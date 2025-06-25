путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
Київ • УНН
володимир путін не візьме участь в саміті БРІКС в Бразилії, посилаючись на ордер Міжнародного кримінального суду. Це другий випадок, коли путін уникає міжнародних зустрічей через ордер МКС.
російський диктатор володимир путін не візьме участі в саміті БРІКС у Бразилії через діючий ордер Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Помічник кремля з питань зовнішньої політики юрій ушаков пояснив причини відсутності путіна.
Це пов'язано з певними труднощами в контексті вимоги МКС. У цьому контексті уряд Бразилії не зміг зайняти чіткої позиції, яка б дозволила нашому президенту взяти участь у цій зустрічі
Контекст
МКС видав ордер на арешт у 2023 році, звинувативши путіна у депортації українських дітей.
росія заперечує звинувачення у воєнних злочинах, а кремль, який не підписав установчий договір МКС, відхилив ордер як недійсний.
Додамо
За даними ЗМІ, путін візьме участь у саміті дистанційно.
Ушаков заявив, що путін візьме участь у саміті БРІКС у Бразилії 6-7 липня через відеозв'язок
Нагадаємо
Це вже другий випадок, коли путін уникає участі у міжнародних заходах через ордер МКС. У 2023 році він вирішив не їхати до однієї з таких країн, Південної Африки, на саміт БРІКС.
Довідка
Міжнародний кримінальний суд у Гаазі – перший постійний міжнародний орган, що розслідує злочини геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.