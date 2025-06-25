путин не поедет на саммит БРИКС из-за ордера МУС - СМИ

российский диктатор владимир путин не примет участия в саммите БРИКС в Бразилии из-за действующего ордера Международного уголовного суда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Помощник кремля по вопросам внешней политики юрий ушаков объяснил причины отсутствия путина.

Это связано с определенными трудностями в контексте требования МУС. В этом контексте правительство Бразилии не смогло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этой встрече – сказал ушаков.

Контекст

МУС выдал ордер на арест в 2023 году, обвинив путина в депортации украинских детей.

россия отрицает обвинения в военных преступлениях, а кремль, не подписавший учредительный договор МУС, отклонил ордер как недействительный.

Добавим

По данным СМИ, путин примет участие в саммите дистанционно.

Ушаков заявил, что путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии 6-7 июля через видеосвязь – отмечается в материале.

Напомним

Это уже второй случай, когда путин избегает участия в международных мероприятиях из-за ордера МУС. В 2023 году он решил не ехать в одну из таких стран, Южную Африку, на саммит БРИКС.

Справка

Международный уголовный суд в Гааге – первый постоянный международный орган, расследующий преступления геноцида, преступления против человечности и военные преступления.