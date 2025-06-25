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У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно

Київ • УНН

 • 10988 перегляди

Перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак вважає, що швидка імміграція не може вирішити проблеми ринку праці України. Вона підкреслила необхідність значних інвестицій в інфраструктуру та аналіз ринку для інтеграції мігрантів.

У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно

Вирішення проблем на ринку праці України шляхом швидкої імміграції – це утопічна стратегія. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарина Марчак та пояснила журналісту УНН, чому.

Під час презентації Стратегії розвитку економічної спроможності населення України Марчак зазначила, що коли вона працювала над демографічною політикою, було дуже багато питань з приводу того, що, давайте вирішувати проблеми ринку праці швидкою імміграцією.

Я займаюсь демографічною політикою. Ми затвердили стратегію демографічного розвитку. Коли ми працювали над демографічною політикою, було дуже багато питань з приводу того, що давайте вирішувати проблеми ринку праці швидкою імміграцією. Відкриваємо кордони, до нас приїжджають всі й завтра в нас немає проблем на ринку праці. Це насправді утопічна стратегія з багатьох причин. Тобто працювати над залученням трудових й не трудових мігрантів нам потрібно, але це передбачає значні інвестиції щодо побудови системи інфраструктури, яка буде працювати на таке залучення, а потім яка буде інтегрувати цих людей

- заявила Марчак.

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Журналісту УНН Марчак пояснила, чому розраховувати на те, що після відкриття кордонів до України на наступний день приїде дуже багато мігрантів, які відразу вирішать всі проблеми на українському ринку праці – це утопія.

Тому що, за талановитих мігрантів конкурують всі країни. Для того, щоб мігранти з інших країн приїхали в Україну їм потрібно дізнатися про Україну, про те, які можливості вони тут будуть мати

- сказала Марчак.

Вона розповіла про досвід інших країн щодо залучення мігрантів.

Що роблять інші країни? Є така практика глобальних партнерств, коли країна заздалегідь проговорює з вищими навчальними закладами, чи професійними закладами в інших країнах про те, що :повідомляйте своїм студентам, що в майбутньому вони могли б приїхати й навчатися, чи працювати у нашій країні

- розповіла Марчак.

Тобто Марчак зазначає, що це маркетинг. Потрібні гроші на рекламу, комунікацію в інших країнах.

Також потрібно розуміти, які саме мігранти нам потрібні. Грубо кажучи, якщо ми привеземо сюди, залучимо іноземного мігранта, який не зможе працевлаштуватися в країні, чи ми вирішимо проблему ринку праці? Очевидно, що ні. Ми створимо додаткову проблему до тих, які в нас вже є. Тому нам потрібна система аналізу, які є вакансії, які будуть вакансії через 2-5 років на ринку праці, яких саме мігрантів ми таргетуємо залучати, й коли ми вже їх залучаємо, ми маємо їх тут інтегрувати. Тобто ці люди будуть потребувати житла, знання хоча б на мінімальному рівні української мови, тобто це великі інвестиції

- пояснила Марчак журналісту УНН.

Заступниця міністра соціальної політики наголосила, що потрібна розумна політика з залучення мігрантів в Україну.

Ця політика потребує знань, компетенції, інвестиції, зусиль зі створення відповідних інституцій всередині країни та закордоном. Окрім того, щоб думати про побудову й будувати розумну політику з залучення мігрантів, нам потрібно працювати над тим, щоб кожна людина яка може й хоче себе самореалізувати на ринку праці в Україні мала таку можливість

- наголосила Марчак.

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Доповнення

Заступниця міністра соціальної політики Марчак заявила, що велика кількість людей, яка зараз отримує соціальні виплати вказує на проблеми на ринку праці. До 3–3,5 мільйона українців, зокрема людей з інвалідністю, переселенців, жінок, які доглядають за рідними, і людей 55+ можна залучити до роботи.

У прогнозі ООН зазначалося, що населення України до 2100 року можу скоротитися майже до третини від сьогоднішньої цифри згідно із базовим сценарієм ООН. У випадку негативного сценарію – через 75 років населення країни складе менш як 10 млн осіб. Окрім загального скорочення, країна зіткнеться з різким старінням нації, зростанням частки ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. Для збереження соціально-економічної стабільності критично важливими стануть реформи на ринку праці та посилення соціальної підтримки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Організація Об'єднаних Націй
Україна
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