Утопическая стратегия: Минсоцполитики о решении проблем на рынке труда Украины быстрой иммиграцией

Решение проблем на рынке труда Украины путем быстрой иммиграции – это утопическая стратегия. Об этом заявила первая заместитель министра социальной политики Украины Дарина Марчак и объяснила журналисту УНН, почему.

Во время презентации Стратегии развития экономической состоятельности населения Украины Марчак отметила, что когда она работала над демографической политикой, было очень много вопросов по поводу того, что, давайте решать проблемы рынка труда быстрой иммиграцией.

Я занимаюсь демографической политикой. Мы утвердили стратегию демографического развития. Когда мы работали над демографической политикой, было очень много вопросов по поводу того, что давайте решать проблемы рынка труда быстрой иммиграцией. Открываем границы, к нам приезжают все и завтра у нас нет проблем на рынке труда. Это действительно утопическая стратегия по многим причинам. То есть работать над привлечением трудовых и не трудовых мигрантов нам нужно, но это предполагает значительные инвестиции по построению системы инфраструктуры, которая будет работать на такое привлечение, а затем которая будет интегрировать этих людей - заявила Марчак.

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Журналисту УНН Марчак объяснила, почему рассчитывать на то, что после открытия границ в Украину на следующий день приедет очень много мигрантов, которые сразу решат все проблемы на украинском рынке труда – это утопия.

Потому что за талантливых мигрантов конкурируют все страны. Для того чтобы мигранты из других стран приехали в Украину, им нужно узнать об Украине, о том, какие возможности они здесь будут иметь - сказала Марчак.

Она рассказала об опыте других стран по привлечению мигрантов.

Что делают другие страны? Есть такая практика глобальных партнерств, когда страна заранее проговаривает с высшими учебными заведениями или профессиональными заведениями в других странах о том, что: сообщайте своим студентам, что в будущем они могли бы приехать и учиться или работать в нашей стране - рассказала Марчак.

То есть Марчак отмечает, что это маркетинг. Нужны деньги на рекламу, коммуникацию в других странах.

Также нужно понимать, какие именно мигранты нам нужны. Грубо говоря, если мы привезем сюда, привлечем иностранного мигранта, который не сможет трудоустроиться в стране, решим ли мы проблему рынка труда? Очевидно, что нет. Мы создадим дополнительную проблему к тем, которые у нас уже есть. Поэтому нам нужна система анализа, какие есть вакансии, какие будут вакансии через 2-5 лет на рынке труда, каких именно мигрантов мы таргетируем привлекать, и когда мы уже их привлекаем, мы должны их здесь интегрировать. То есть эти люди будут нуждаться в жилье, знании хотя бы на минимальном уровне украинского языка, то есть это большие инвестиции - объяснила Марчак журналисту УНН.

Заместитель министра социальной политики подчеркнула, что нужна разумная политика по привлечению мигрантов в Украину.

Эта политика требует знаний, компетенции, инвестиции, усилия по созданию соответствующих институтов внутри страны и за рубежом. Кроме того, чтобы думать о построении и строить разумную политику по привлечению мигрантов, нам нужно работать над тем, чтобы каждый человек, который может и хочет себя самореализовать на рынке труда в Украине, имел такую возможность - подчеркнула Марчак.

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Дополнение

Заместитель министра социальной политики Марчак заявила, что большое количество людей, которое сейчас получает социальные выплаты, указывает на проблемы на рынке труда. До 3–3,5 миллиона украинцев, в частности людей с инвалидностью, переселенцев, женщин, ухаживающих за родными, и людей 55+, можно привлечь к работе.

В прогнозе ООН отмечалось, что население Украины к 2100 году может сократиться почти до трети от сегодняшней цифры согласно базовому сценарию ООН. В случае негативного сценария – через 75 лет население страны составит менее 10 млн человек. Кроме общего сокращения, страна столкнется с резким старением нации, ростом доли ветеранов, людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц. Для сохранения социально-экономической стабильности критически важными станут реформы на рынке труда и усиление социальной поддержки.