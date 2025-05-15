Населення України може скоротитись втричі до 2100 року – прогноз ООН

Населення України до 2100 року можу скоротитися майже до третини від сьогоднішньої цифри згідно із базовим сценарієм ООН. У випадку негативного сценарію – через 75 років населення країни складе менш як 10 млн осіб. Окрім загального скорочення, країна зіткнеться з різким старінням нації, зростанням частки ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. Для збереження соціально-економічної стабільності критично важливими стануть реформи на ринку праці та посилення соціальної підтримки. Про це повідомив Kyiv School of Economics із посиланням на прогнози ООН пише УНН.

За оцінками ООН населення України скоротиться до 32 мільйонів у 2050 році, якщо не вжити політичних заходів. А до 2100 році, згідно із базовим сценарієм прогнозів становитиме близько 23 млн людей. У випадку негативного сценарію - населення скоротиться до менш ніж 10 млн людей.

Співвідношення вікових та соціальних груп

Водночас із поступовим скороченням відбуватиметься порушення співвідношення вікових груп. Починаючи з 2070 року, кількість людей похилого віку (60+ років) перевищить число працездатних (18-59) – 11,1 млн проти 10,9 млн.

Це, як зазначається, викличе критичний рівень старіння нації, значний тиск на системи охорони здоров’я, соціальної підтримки та пенсійне забезпечення. Для збереження рівня життя вирішальними будуть посилення інклюзії та залучення до ринку праці вразливих груп і пенсіонерів.

Критично важливою передумовою для подальшого соціально-економічного розвитку стане здатність місцевих громад інтегрувати та підтримувати ветеранів, зазначено у публікації.

Припускається, що наприкінці 2025 року частка ветеранів та їхніх сімей, яким потрібна особлива увага у питаннях здоров’я та реінтеграції в цивільне життя, зросте до 15% від всього населення (або 4-5 мільйонів ветеранів та їх сімей). У 2024 в Україні вже налічувалось близько 1,35 млн ветеранів.

Кількість людей з інвалідністю зростає

Внаслідок війни також зростає частка людей з інвалідністю. Зазначається, що за попередніми оцінками близько 40% з них не потребують спеціальної адаптації робочого місця, оскільки мають 3 групу інвалідності. Це дозволить інтегрувати їх в економічне життя країни.

Зокрема, сьогодні близько 16% людей з інвалідністю працездатного віку залучені до ринку праці. Та лише 16% вакансій адаптовані чи маркуються, як доступні для цієї категорії. Послугами з навчання і працевлаштування у 2024-му скористались всього 6% людей з інвалідністю. При цьому на початок 2025-го вони становлять близько 9% населення (3,4 млн).

Підтримка ВПО

Для підвищення економічної активності іншої численної категорії - внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – теж потрібно вирішити низку питань, зазначено у дописі.

Одне з пріоритетних завдань – це оновлення реєстрів ВПО для ефективнішої реінтеграції й адресної допомоги. Нині ВПО офіційно становлять близько 12% населення (понад 4,6 млн).

Зазначається, що фактична їх кількість на 950 тисяч менша, оскільки багато хто не знімається з реєстрації після повернення додому чи переїзду за кордон.

Те, що лише 7% безробітних ВПО звернулися до центрів зайнятості у 2024 році, як повідомляється, вказує на потреби у покращенні доступності, комунікації та довіри до державних послуг.

Ситуація на ринку праці

63% підприємств у 2024 році повідомили про труднощі з підбором персоналу. Переважно – кваліфікованої робочої сили. Єдиний сектор, де наразі відбувається зростання зайнятості – державне управління та оборона. Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн. Що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних сил.

В інших секторах економіки зайнятість скорочується. Найшвидше – у промислових галузях (гірничодобувна та переробна) – на 37%, повільніше – у соціальній сфері (освіта, охорона здоров’я) – 11%. Але це однаково свідчить про критичне падіння загальної економічної продуктивності.

У відповідь на ситуацію у 2025 році будуть впроваджені заходи у сферах соціального страхування, захисту дітей, підтримки ветеранів, інклюзивного розвитку. Зокрема очікуються: гендерне бюджетування, запровадження базової схеми соціальної допомоги замість різних видів пільг, перегляд підходів до нарахування спеціальних пенсій, покращення підтримки зайнятості осіб з інвалідністю, оновлення Трудового кодексу та кроки в напрямку деінституалізації. Ці зміни мають підвищити економічну ефективність та наблизять Україну до стандартів роботи Євросоюзу.

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