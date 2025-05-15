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Население Украины может сократиться втрое к 2100 году – прогноз ООН

Киев • УНН

 • 64 просмотра

По базовому сценарию ООН, население Украины к 2100 году может сократиться до 23 млн. Для сохранения стабильности необходимы реформы рынка труда и усиление социальной поддержки.

Население Украины может сократиться втрое к 2100 году – прогноз ООН

Население Украины к 2100 году может сократиться почти до трети от сегодняшней цифры согласно базовому сценарию ООН. В случае негативного сценария – через 75 лет население страны составит менее 10 млн человек. Кроме общего сокращения, страна столкнется с резким старением нации, ростом доли ветеранов, людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц. Для сохранения социально-экономической стабильности критически важными станут реформы на рынке труда и усиление социальной поддержки. Об этом сообщил Kyiv School of Economics со ссылкой на прогнозы ООН пишет УНН.

По оценкам ООН население Украины сократится до 32 миллионов в 2050 году, если не принять политические меры. А к 2100 году, согласно базовому сценарию прогнозов, составит около 23 млн человек. В случае негативного сценария - население сократится до менее чем 10 млн человек.

Соотношение возрастных и социальных групп

В то же время с постепенным сокращением будет происходить нарушение соотношения возрастных групп. Начиная с 2070 года, количество пожилых людей (60+ лет) превысит число трудоспособных (18-59) – 11,1 млн против 10,9 млн.

Это, как отмечается, вызовет критический уровень старения нации, значительное давление на системы здравоохранения, социальной поддержки и пенсионного обеспечения. Для сохранения уровня жизни решающими будут усиление инклюзии и привлечение к рынку труда уязвимых групп и пенсионеров.

Критически важной предпосылкой для дальнейшего социально-экономического развития станет способность местных общин интегрировать и поддерживать ветеранов, отмечено в публикации.

Предполагается, что в конце 2025 года доля ветеранов и их семей, нуждающихся в особом внимании в вопросах здоровья и реинтеграции в гражданскую жизнь, вырастет до 15% от всего населения (или 4-5 миллионов ветеранов и их семей). В 2024 в Украине уже насчитывалось около 1,35 млн ветеранов.

Количество людей с инвалидностью растет

Вследствие войны также растет доля людей с инвалидностью. Отмечается, что по предварительным оценкам около 40% из них не нуждаются в специальной адаптации рабочего места, поскольку имеют 3 группу инвалидности. Это позволит интегрировать их в экономическую жизнь страны.

В частности, сегодня около 16% людей с инвалидностью трудоспособного возраста вовлечены в рынок труда. Но лишь 16% вакансий адаптированы или маркируются, как доступные для этой категории. Услугами по обучению и трудоустройству в 2024-м воспользовались всего 6% людей с инвалидностью. При этом на начало 2025-го они составляют около 9% населения (3,4 млн).

Поддержка ВПЛ

Для повышения экономической активности другой многочисленной категории - внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) – тоже нужно решить ряд вопросов, отмечено в сообщении.

Одна из приоритетных задач – это обновление реестров ВПЛ для более эффективной реинтеграции и адресной помощи. Сейчас ВПЛ официально составляют около 12% населения (более 4,6 млн).

Отмечается, что фактическое их количество на 950 тысяч меньше, поскольку многие не снимаются с регистрации после возвращения домой или переезда за границу.

То, что лишь 7% безработных ВПЛ обратились в центры занятости в 2024 году, как сообщается, указывает на потребности в улучшении доступности, коммуникации и доверия к государственным услугам.

Ситуация на рынке труда

63% предприятий в 2024 году сообщили о трудностях с подбором персонала. Преимущественно – квалифицированной рабочей силы. Единственный сектор, где сейчас происходит рост занятости – государственное управление и оборона. Количество работников в нем достигло 2,6 млн. Что составляет 23,8% занятого населения и объясняется масштабной мобилизацией в Вооруженные силы.

В других секторах экономики занятость сокращается. Быстрее всего – в промышленных отраслях (горнодобывающая и перерабатывающая) – на 37%, медленнее – в социальной сфере (образование, здравоохранение) – 11%. Но это все равно свидетельствует о критическом падении общей экономической производительности.

В ответ на ситуацию в 2025 году будут внедрены меры в сферах социального страхования, защиты детей, поддержки ветеранов, инклюзивного развития. В частности ожидаются: гендерное бюджетирование, введение базовой схемы социальной помощи вместо различных видов льгот, пересмотр подходов к начислению специальных пенсий, улучшение поддержки занятости лиц с инвалидностью, обновление Трудового кодекса и шаги в направлении деинституализации. Эти изменения должны повысить экономическую эффективность и приблизят Украину к стандартам работы Евросоюза.

Как сократилось население Украины из-за войны - новые данные Института демографии25.02.25, 16:03 • 35729 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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