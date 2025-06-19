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Из-за войны и поиска перспектив: девушки-выпускницы массово покидают Украину для обучения за границей

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Из-за продолжающейся войны молодые украинские женщины чаще выбирают университеты за границей, в частности в Польше. Они стремятся избежать стресса от воздушных тревог и видят лучшие карьерные возможности за пределами Украины.

Из-за войны и поиска перспектив: девушки-выпускницы массово покидают Украину для обучения за границей

Трудности, связанные с затяжной войной, вынуждают молодых людей выбирать университеты за пределами Украины. Новые данные свидетельствуют о тревожном росте числа молодых женщин, принявших решение уехать на учебу за границу.

Передает УНН со ссылкой на Telegraph.

Детали

В связи с дорогостоящей войной на истощение, которую ведет россия против Украины, молодые женщины все чаще выбирают для продолжения обучения другие страны. Это страны Европы, как например Польша, принявшая больше украинских студентов бакалавриата, чем любая другая страна на континенте.

По данным СМИ, на которые ссылается издание Telegraph, количество студентов бакалавриата в стране составили почти 45% от общего числа иностранных лиц, зачисленных в университеты Польши.

Студентка по имени София рассказала журналистам, что чем дольше длится война россии против Украины, тем больше людей хотят уехать.

Когда началась война, люди были очень воодушевлены. Но прошло много времени, и люди более подавлены. Они думают, что в другой стране лучше жизнь

- отметила она. 

С этим согласна учительница английского языка Галина Подгребельная.

Девушки, выезжающие из Украины, «не видят здесь будущего» и считают, что лучшие карьерные возможности лежат за рубежом

- передает ее слова педагога британское издание.

Комментируя дискуссию позже в маленькой комнате для персонала за кофе, она сказала, что надеется, что прекращение огня может изменить ситуацию, но потеряла веру в готовность Америки поддерживать Украину после избрания Дональда Трампа.

Еще один комментарий – это Кира, которая сказала, что вынуждена бежать из Запорожья ради относительной безопасности в западную Украину. 

До войны я вообще не думала о том, чтобы уехать. Мой родной город был маленьким – не таким, как Львов, без таких зданий и исторических памятников. Я думала, что поступлю в университет в Киеве или Харькове

Но поскольку Польша была всего в нескольких километрах, Кира и ее семья начали регулярно посещать страну, говорится в статье. Соответствующий опыт помог девушке «представить обучение в подобном историческом польском городе Кракове».

Привлекательность престижных учебных заведений в Европе привлекает молодых украинцев. 

Но в большинстве своем они просто хотят сбежать от войны.

Когда у вас тревога воздушной тревоги или бомбардировка, обучение невозможно. Вам нужно зайти в интернет или в бомбоубежище – я хочу добиться успеха

- объясняет молодая девушка. 

Она добавляет, что ее лучшая подруга, сбежавшая во Львов из восточной Сумской области, также подала документы в университет в Кракове.

Татьяна Марвий, 17 лет, планировала остаться во Львове, но изменила свои планы – отчасти из-за сирен воздушной тревоги во время ее экзаменов. А также после того, как двоюродная сестра получила худшие, чем ожидалось, оценки.

«В Украине действительно стрессово», – сказала она.

Поездка к друзьям в соседней Литве вдохновила ее попробовать изучать международные отношения в столице Вильнюсе – если она сможет сдать тест по английскому языку для своего курса.

Было трудно принять это решение. Мои родители сказали: ты можешь это сделать, ты умная, ты можешь поехать за границу. Но я не была уверена. Моя идея заключалась в том, чтобы просто иметь жизнь здесь – найти работу, помочь родителям. Но поскольку ситуация изменилась, изменились и наши планы

- признается она, сжимая руки.

Напомним

В Украине начал действовать закон, позволяющий признавать результаты обучения украинских учащихся за границей. Однако это не касается образования, полученного в странах-агрессорах.

21% украинцев готовы эмигрировать после полного открытия границ, среди которых преобладают мужчины и молодежь.

Гарвардский университет ведет переговоры с другими университетами о временном размещении иностранных студентов, которым запрещен въезд в США из-за ограничений Трампа. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Наши за границейОбразование
Сумская область
Гарвардский университет
Краков
Дональд Трамп
Вильнюс
Литва
Украина
Запорожье
Львов
Киев
Харьков
Польша
Tesla
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