Через війну та пошук перспектив: дівчата-випускниці масово покидають Україну для навчання за кордоном

Складнощі, що пов'язані з довготривалою війною, змушують молодих людей обирати університети поза межами України. Нові дані свідчать про тривожне зростання кількості молодих жінок, які вирішили виїхати на навчання за кордон.

Передає УНН із посиланням на Telegraph.

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У зв'язку з дороговартісною війною на виснаження, яку веде росія проти України, молоді жінки все частіше обирають для продовження навчання інші країни. Це країни Європи, як наприклад Польща, що прийняла більше українських студентів бакалаврату, ніж будь-яка інша країна на континенті.

За даними ЗМІ, на які посилається видання Telegraph, кількість студентів бакалаврату в країні становили майже 45% від загальної кількості іноземних осіб, які були зараховані до університетів Польщі.

Студентка на ім'я Софія розповіла журналістам, що чим довше триває війна росії проти України, тим більше людей хочуть виїхати.

Коли почалася війна, люди були дуже захоплені. Але минуло багато часу, і люди більш пригнічені. Вони думають, що в іншій країні краще життя - зазначила вона.

З цим погоджується вчителька англійської мови Галина Підгребельна.

Дівчата, які виїжджають з України, "не бачать тут майбутнього" і вважають, що кращі кар'єрні можливості лежать за кордоном - передаїї слова педагога британське видання.

Коментуючи дискусію пізніше в маленькій кімнаті для персоналу за кавою, вона сказала, що Вона сподівається, що припинення вогню може змінити ситуацію, але втратила віру в готовність Америки підтримувати Україну після обрання Дональда Трампа.

Ще один коментар - це Кіра, яка сказала, що змушена втекти із Запоріжжя заради відносної безпеки до західної України.

До війни я взагалі не думала про те, щоб виїхати. Моє рідне місто було маленьким – не таким, як Львів, без таких будівель та історичних пам'яток. Я думала, що вступлю до університету в Києві чи Харкові

Але оскільки Польща була лише за кілька кілометрів, Кіра та її родина почали регулярно відвідувати країну, ідеться у статті. Відповідний досвід допоміг дівчині "уявити навчання в подібному історичному польському місті Краків".

Привабливість престижних навчальних закладів у Європі приваблює молодих українців.

Але здебільшого вони просто хочуть втекти від війни.

Коли у вас тривога повітряної тривоги або бомбардування, навчання неможливе. Вам потрібно зайти в інтернет або в бомбосховище – я хочу досягти успіху - пояснює молода дівчина.

Вона додає, що її найкраща подруга, яка втекла до Львова зі східної Сумської області, також подала документи до університету в Кракові.

Тетяна Марвій, 17 років, планувала залишитися у Львові, але змінила свої плани - частково через сирени повітряної тривоги під час її іспитів. А також після того, як двоюрідна сестра отримала гірші, ніж очікувалося, оцінки.

"В Україні справді стресово", – сказала вона.

Поїздка до друзів у сусідній Литві надихнула її спробувати вивчати міжнародні відносини у столиці Вільнюсі – якщо вона зможе скласти тест з англійської мови для свого курсу.

Було важко прийняти це рішення. Мої батьки сказали: ти можеш це зробити, ти розумна, ти можеш поїхати за кордон. Але я не була впевнена. Моя ідея полягала в тому, щоб просто мати життя тут – знайти роботу, допомогти батькам. Але оскільки ситуація змінилася, змінилися й наші плани – зізнається вона, стискаючи руки.

Нагадаємо

В Україні почав діяти закон, що дозволяє визнавати результати навчання українських учнів за кордоном. Проте це не стосується освіти, здобутої в країнах-агресорах.

21% українців готові емігрувати після повного відкриття кордонів, серед яких переважають чоловіки та молодь.

Гарвардський університет веде переговори з іншими університетами щодо тимчасового розміщення іноземних студентів, яким заборонено в'їзд до США через обмеження Трампа.