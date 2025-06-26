Масштабний збій "Резерв+" 26 червня: у Міноборони розповіли, коли ситуація стабілізується 26 червня 2025

У міністерстві оборони України озвучили причину масштабного збою мобільного додатку "Резерв+" 26 червня, через що користувачі не можуть скористатися електронними військово-обліковими документами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міноборони.

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У відомстві назвали збій "тимчасовими труднощами в роботі мобільного додатку". Там додали: наразі фахівці вже працюють над усуненням проблеми – очікується, що впродовж кількох годин система стабілізується.

У разі потреби радимо скористатися PDF-версією військово-облікового документа – заявили в Міноборони.

Нагадаємо

У четвер, 26 червня, у мобільному додатку "Резерв+" стався масштабний збій, через який користувачі не можуть скористатися електронними військово-обліковими документами. При вході в деяких користувачів спливає вікно: "У нас технічна проблема".

Також УНН повідомляв, що станом на початок-середину червня 2025 року українці подали понад 110 тисяч заявок на службу в Силах оборони через застосунок "Резерв+". За даними Міноборони України, найчастіше громадяни обирають напрямки піхоти, штабу, БПЛА, медицини та транспорту.