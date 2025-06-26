Масштабный сбой "Резерв+" 26 июня: в Минобороны рассказали, когда ситуация стабилизируется 26 июня 2025

В министерстве обороны Украины озвучили причину масштабного сбоя мобильного приложения "Резерв+" 26 июня, из-за чего пользователи не могут воспользоваться электронными военно-учетными документами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Детали

В ведомстве назвали сбой "временными трудностями в работе мобильного приложения". Там добавили: сейчас специалисты уже работают над устранением проблемы – ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется.

В случае необходимости советуем воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа – заявили в Минобороны.

Напомним

В четверг, 26 июня, в мобильном приложении "Резерв+" произошел масштабный сбой, из-за которого пользователи не могут воспользоваться электронными военно-учетными документами. При входе у некоторых пользователей всплывает окно: "У нас техническая проблема".

Также УНН сообщал, что по состоянию на начало-середину июня 2025 года украинцы подали более 110 тысяч заявок на службу в Силах обороны через приложение "Резерв+". По данным Минобороны Украины, чаще всего граждане выбирают направления пехоты, штаба, БПЛА, медицины и транспорта.