ISW: росія готується до нападу на НАТО, Трамп це підтвердив

росія готується до майбутнього нападу на країни НАТО та створює умови для виправдання майбутньої агресії проти колишніх держав Радянського Союзу, що не входять до Альянсу. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

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Аналітики вказують, що напередодні під час прес-конференції на саміті НАТО президент США Дональд Трамп заявив, що росія може мати територіальні амбіції поза межами України.

росія готує своїх військових та суспільство до можливого майбутнього конфлікту з НАТО після завершення війни в Україні, зокрема шляхом проведення військових реформ, інтеграції ветеранів до всіх рівнів російських місцевих, регіональних та федеральних органів влади та створення ... умов для виправдання майбутньої агресії проти НАТО - зазначається у статті.

Автори наголошують, що кремль нині використовує ту саму риторику, яку він використовував проти України до початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, щоб погрожувати державам НАТО.

кремль також спеціально використав концепцію "співвітчизників за кордоном" - російськомовного населення, яке проживає за межами росії, і яке, за словами росії, вона повинна захищати - щоб виправдати агресію проти колишніх радянських держав - підкреслюють в ISW.

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Там додають, що кремль також просуває свою концепцію "руського міра" - "аморфної ідеологічної та географічної концепції, яка включає всі колишні території Київської Русі, Московського царства, Російської імперії, Радянського Союзу та сучасної російської федерації", і яку путін використовує для того, щоб охарактеризувати будь-які території, якими правив або стверджував, що правив російський режим, як "історичні території" росії.

кремль створює інформаційні умови для виправдання потенційної агресії проти Молдови та країн Балтії, використовуючи нібито необхідність захищати своїх "співвітчизників за кордоном" та твердження, що ці країни є частиною "руського міра" - ті самі наративи, які кремль використовував для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року констатують аналітики.

Вони роблять висновок, що заява Трампа узгоджуються з фундаментальною оцінкою, що росія має територіальні амбіції за межами України та продовжуватиме відповідну політику, якщо путіна не змусять переглянути свою "теорію перемоги".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп зізнався, що його обіцянка завершити війну в Україні за добу була саркастичною. Він додав, що війна виявилася складнішою, ніж будь-хто міг уявити.

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