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Фанаты возмущены: в финале сезона "Симпсонов" намекнули на смерть Мардж25 июня, 17:48 • 11656 просмотра
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ISW: россия готовится к нападению на НАТО, Трамп это подтвердил

Киев • УНН

 • 366 просмотра

По мнению аналитиков, россия готовится к будущему нападению на страны НАТО и создает условия для оправдания агрессии против бывших государств Советского Союза, не входящих в Альянс. кремль использует "защиту соотечественников" и концепцию "русского мира", что является продолжением риторики, которая предшествовала вторжению в Украину.

ISW: россия готовится к нападению на НАТО, Трамп это подтвердил

россия готовится к будущему нападению на страны НАТО и создает условия для оправдания будущей агрессии против бывших государств Советского Союза, не входящих в Альянс. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что накануне во время пресс-конференции на саммите НАТО президент США Дональд Трамп заявил, что у россии могут быть территориальные амбиции за пределами Украины.

россия готовит своих военных и общество к возможному будущему конфликту с НАТО после завершения войны в Украине, в частности путем проведения военных реформ, интеграции ветеранов во все уровни российских местных, региональных и федеральных органов власти и создания ... условий для оправдания будущей агрессии против НАТО

- отмечается в статье.

Авторы подчеркивают, что кремль сейчас использует ту же риторику, которую он использовал против Украины до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, чтобы угрожать государствам НАТО.

кремль также специально использовал концепцию "соотечественников за рубежом" - русскоязычного населения, проживающего за пределами россии, и которое, по словам россии, она должна защищать - чтобы оправдать агрессию против бывших советских государств

- подчеркивают в ISW.

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Там добавляют, что кремль также продвигает свою концепцию "русского мира" - "аморфной идеологической и географической концепции, которая включает все бывшие территории Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, Советского Союза и современной российской федерации", и которую путин использует для того, чтобы охарактеризовать любые территории, которыми правил или утверждал, что правил российский режим, как "исторические территории" россии.

кремль создает информационные условия для оправдания потенциальной агрессии против Молдовы и стран Балтии, используя якобы необходимость защищать своих "соотечественников за рубежом" и утверждение, что эти страны являются частью "русского мира" - те же нарративы, которые кремль использовал для оправдания полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года

констатируют аналитики.

Они делают вывод, что заявление Трампа согласуются с фундаментальной оценкой, что у россии есть территориальные амбиции за пределами Украины и будет продолжать соответствующую политику, если путина не заставят пересмотреть свою "теорию победы".

Напомним

Президент США Дональд Трамп признался, что его обещание завершить войну в Украине за сутки было саркастичным. Он добавил, что война оказалась сложнее, чем кто-либо мог представить.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Институт изучения войны
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Молдова
Tesla
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