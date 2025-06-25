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Обіцянка завершити війну в Україні за 24 години була саркастичною - Трамп

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Дональд Трамп заявив, що його обіцянка завершити війну в Україні за добу була саркастичною. Він додав, що війна виявилася складнішою, ніж будь-хто міг уявити.

Обіцянка завершити війну в Україні за 24 години була саркастичною - Трамп

На запитання журналіста про гучну обіцянку припинити війну в Україні за одну добу, президент США Дональд Трамп зізнався, що вона була саркастичною. Про це американський лідер заявив на полях саміту НАТО, передає кореспондент УНН.

На тлі питань про його обіцянку завершити війну в Україні за 24 години, Дональд Трамп визнав, що ця заява була несерйозною.

Звісно, це було саркастично 

- відповів він. 

Пояснюючи, чому йому не вдалося припинити конфлікт за понад 5 місяців на посаді, Трамп зазначив, що це дуже складна війна.

... вона складніша, ніж будь-хто міг уявити собі. володимир путін складніша людина. На жаль, у мене були проблеми з президентом Зеленським. І це найскладніша, ніж будь-яка війна 

- наголосив Трамп.

При цьому він підкреслив, що зміг "за 12 днів припинили війну, яка назрівала 30 років", маючи на увазі Ізраїль та Іран.

У цьому контексті Трамп згадав також про миротворчі ініціативи із Руандою і Конго, Сербією, Індією та Пакистаном.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін хотів би вийти з війни, це для нього велика проблема.

"Він дзвонив на днях, й спитав чи він може допомогти з Іраном. Я сказав: ні, ви можете мені допомогти з росією…Я вважаю, що він така людина…Я думаю, що він заплутався…", - сказав Трамп.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
НАТО
Дональд Трамп
India
Сербія
Руанда
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Пакистан
Демократична Республіка Конго
Іран
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