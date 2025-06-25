Обещание завершить войну в Украине за 24 часа было саркастичным - Трамп

На вопрос журналиста о громком обещании прекратить войну в Украине за одни сутки, президент США Дональд Трамп признался, что она была саркастической. Об этом американский лидер заявил на полях саммита НАТО, передает корреспондент УНН.

На фоне вопросов о его обещании завершить войну в Украине за 24 часа, Дональд Трамп признал, что это заявление было несерьезным.

Конечно, это было саркастично - ответил он.

Объясняя, почему ему не удалось прекратить конфликт за более 5 месяцев на посту, Трамп отметил, что это очень сложная война.

... она сложнее, чем кто-либо мог себе представить. владимир путин более сложный человек. К сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. И это самая сложная, чем любая война - подчеркнул Трамп.

При этом он подчеркнул, что смог "за 12 дней прекратили войну, которая назревала 30 лет", имея в виду Израиль и Иран.

В этом контексте Трамп упомянул также о миротворческих инициативах с Руандой и Конго, Сербией, Индией и Пакистаном.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема.

"Он звонил на днях, и спросил может ли он помочь с Ираном. Я сказал: нет, вы можете мне помочь с россией…Я считаю, что он такой человек…Я думаю, что он запутался…", - сказал Трамп.