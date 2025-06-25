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Обещание завершить войну в Украине за 24 часа было саркастичным - Трамп

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Дональд Трамп заявил, что его обещание завершить войну в Украине за сутки было саркастичным. Он добавил, что война оказалась сложнее, чем кто-либо мог представить.

Обещание завершить войну в Украине за 24 часа было саркастичным - Трамп

На вопрос журналиста о громком обещании прекратить войну в Украине за одни сутки, президент США Дональд Трамп признался, что она была саркастической. Об этом американский лидер заявил на полях саммита НАТО, передает корреспондент УНН.

На фоне вопросов о его обещании завершить войну в Украине за 24 часа, Дональд Трамп признал, что это заявление было несерьезным.

Конечно, это было саркастично 

- ответил он. 

Объясняя, почему ему не удалось прекратить конфликт за более 5 месяцев на посту, Трамп отметил, что это очень сложная война.

... она сложнее, чем кто-либо мог себе представить. владимир путин более сложный человек. К сожалению, у меня были проблемы с президентом Зеленским. И это самая сложная, чем любая война 

- подчеркнул Трамп.

При этом он подчеркнул, что смог "за 12 дней прекратили войну, которая назревала 30 лет", имея в виду Израиль и Иран.

В этом контексте Трамп упомянул также о миротворческих инициативах с Руандой и Конго, Сербией, Индией и Пакистаном.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор владимир путин хотел бы выйти из войны, это для него большая проблема.

"Он звонил на днях, и спросил может ли он помочь с Ираном. Я сказал: нет, вы можете мне помочь с россией…Я считаю, что он такой человек…Я думаю, что он запутался…", - сказал Трамп.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Израиль
НАТО
Дональд Трамп
Индия
Сербия
Руанда
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Пакистан
Демократическая Республика Конго
Иран
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