Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів

У комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики досі немає узгодженої позиції щодо законопроєкту щодо діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Член комітету Ніна Южаніна у коментарі УНН зазначила, що ситуація залишається невизначеною, попри те, що раніше між депутатами та представниками Фонду були досягнуті домовленості щодо спільного напрацювання компромісного тексту на базі альтернативного документу.

Йдеться про законопроєкт №13007, поданий головою податкового комітету Ради Данилом Гетманцевим, а також про альтернативний до нього - №13007-1, зареєстрований членами профільного комітету Ніною Южаніною та Анатолієм Ніколаєнком. Обидва проєкти мають на меті змінити законодавство, що регулює діяльність Фонду гарантування вкладів, однак пропонують принципово різні підходи. Зокрема, основний проєкт, текст якого готувався за участі ФГВФО, містить низку норм, які, за словами депутатки, дозволяють Фонду уникати відповідальності у процесі роботи з банками, що виводяться з ринку.

На попередньому засіданні робоча група засвідчила, навіть голова комітету визнав: в альтернативному проєкті є багато речей, які варто врахувати. Ми розбирали норми щодо прозорості, відкритості, оцінки майна банків — і всі погоджувалися, що в редакції, запропонованій Фондом (в законопроєкті, зареєстрованому Гетманцевим – ред.), вони викликають сумніви. Тому що, схоже так, що Фонд гарантування вкладів хоче уникнути відповідальності в разі початку роботи в будь-якому із банків, які визнаються неплатоспроможними. Дуже багато статей в запропонованих змінах саме стосується того, щоб уникати відповідальності по рішеннях, які приймаються тимчасовими керуючими. Наприклад, щодо оцінки майна, на якому етапі воно проводиться і ким. Але потім, коли ми вже вийшли на узгоджений варіант, раптом Фонд заявив, що не буде вносити зміни, бо "з кимось проконсультувався - розповіла Южаніна.

За її словами, найбільша дискусія точиться навколо норм, які стосуються оцінки активів банків, тимчасового управління, обмеження відповідальності посадовців ФГВФО, а також дискреційних повноважень, які законопроєктом, що ініціював Гетманцев, пропонується значно розширити. Під час обговорення законопроєкту на минулому засіданні робочої групи, за словами Ніни Южаніної, нардепи запропонували компромісні формулювання, і з ними погодилися як у Фонді, так і частково в Національному банку України. Однак зараз позиція різко змінилась.

Під час минулого засідання Фонд погодився з нашими доводами, що не можна залишати норми в такому вигляді, але коли дійшло до того, щоб підписувати альтернативний законопроєкт, Фонд сказав, що вони хочуть наполягати все ж таки на своїй редакції. Що відбулося за цей місяць роботи, мені так і не зрозуміло, тому що абсолютно в переважній більшості випадків вони погодилися з позицією альтернативного документу, десь нас переконали, але виходили вже на якийсь доопрацьований варіант. І от після всіх цих зустрічей, коли запросили в них таблицю, давайте ж вийдемо на якийсь доопрацьований варіант, вони сказали, що не будуть змінювати своїх норм, вони з кимось там консультувалися і хочуть просити залишити їх такими - пояснила Южаніна.

Вона додала, що окреме занепокоєння викликає поспішність, з якою намагаються просунути законопроєкт до розгляду у сесійній залі. Голова комітету Данило Гетманцев наполягає на тому, що документ має бути ухвалений уже на наступному пленарному тижні.

За словами Южаніної такий поспіх нагадує спробу виконати зобов’язання не по суті, а за формою. Але залишати таку суперечливу редакцію на доопрацювання між читаннями - це дуже ризиковано.

На думку Южаніної, в альтернативному проєкті №13007-1 значно краще враховані інтереси вкладників, кредиторів та акціонерів банків. У ньому передбачено обмеження надмірної дискреції Фонду гарантування вкладів, чіткі гарантії прозорості процедур, а також механізми реальної відповідальності за управлінські рішення посадовців. Натомість ініційований Гетманцевим законопроєкт, який нібито було погоджено з МВФ, залишає широке поле для зловживань і нівелює баланс між державними інституціями та учасниками фінансового ринку.

Додамо

Варто зауважити, що у висновку Головного науково-експертного управління Ради щодо законопроєкту Гетманцева йдеться про те, що експерти не побачили кореляції цього документу із Меморандумом між Урядом України та МВФ.

Слід зауважити, що у супровідних документах до проекту… не надано належного обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування закону після його прийняття, інших відомостей, необхідних для розгляду законопроекту, що дозволило б оцінити вплив пропонованих у ньому новацій виведення неплатоспроможного банку з ринку, зокрема, як на захист прав вкладників від наслідків неплатоспроможності банку, ефективність процедури виведення неплатоспроможних банків з ринку, так і в контексті їх відповідності Меморандуму про економічну та фінансову політику від 04.10.2024, що був підписаний між Урядом України та Міжнародним валютним фондом, про який йдеться у пояснювальній записці до проекту - йдеться у висновку.

Експерти наголошують, що законопроєкт не містить завершеного механізму правового регулювання, а більшість ключових норм, які пропонує Гетманцев, зокрема щодо виведення банків з ринку, передаються на розсуд самого Фонду. Це, на думку фахівців, унеможливлює об’єктивну оцінку наслідків закону, зокрема впливу на вартість активів банків, порядок компенсацій та захист прав вкладників.

Крім того, експерти вказують, що законопроєкт Гетманцева фактично наділяє Фонд гарантування вкладів повноваженнями, які належать до виключної компетенції Національного банку, що суперечить чинному законодавству.

Особливо ризикованим, на їхню думку, виглядає пункт, який дозволяє працівникам Фонду одночасно працювати на посадах в перехідних банках. Це створює потенційний конфлікт інтересів та розширює можливості для корупції. А положення про можливість неоприлюднення фінансової звітності Фонду - прямо підриває принципи прозорості та підзвітності.

Дискусійною виглядає пропозиція оновленої ч. 5 cт. 18 Закону щодо виключення вимоги стосовно оприлюднення Фондом річної/квартальної фінансової звітності відповідно до вимог законодавства; результатів оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначенням незалежного суб’єкта оціночної діяльності, способу оцінки та дати, на яку здійснена оцінка, оскільки таке може негативно вплинути на публічність та прозорість інформації щодо неплатоспроможного банку та, як наслідок, позначитись на спроможності вкладників та кредиторів банку щодо захисту своїх прав та інтересів - йдеться також у висновку.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що після детального вивчення документу стало зрозуміло, що запропоновані Гетманцевим зміни до законодавства в частині діяльності ФГВФО суперечать Конституції України в частині права громадян на вільне володіння майном, а також права на судове оскарження та справедливий суд. Крім того, законодавча ініціатива Гетманцев порушує низку чинних законів і створює великі корупційні ризики. Крім того, законопроєкт Гетманцева суперечить зобов’язанням, взятим Україною перед Міжнародним валютним фондом (МВФ) у межах чинної програми фінансування.