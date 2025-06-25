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Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
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Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов
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Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов

Киев • УНН

 • 2776 просмотра

В комитете Верховной Рады нет единой позиции по законопроекту деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, несмотря на предварительные договоренности. Нардеп Нина Южанина заявила, что Фонд отказался от компромиссного варианта, согласованного ранее.

Передумали в последний момент: в налоговом комитете Рады нет общей позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов

В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики до сих пор нет согласованной позиции по законопроекту о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Член комитета Нина Южанина в комментарии УНН отметила, что ситуация остается неопределенной, несмотря на то, что ранее между депутатами и представителями Фонда были достигнуты договоренности о совместной наработке компромиссного текста на базе альтернативного документа.

Речь идет о законопроекте №13007, поданном председателем налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым, а также об альтернативном к нему - №13007-1, зарегистрированном членами профильного комитета Ниной Южаниной и Анатолием Николаенко. Оба проекта имеют целью изменить законодательство, регулирующее деятельность Фонда гарантирования вкладов, однако предлагают принципиально разные подходы. В частности, основной проект, текст которого готовился с участием ФГВФЛ, содержит ряд норм, которые, по словам депутата, позволяют Фонду избегать ответственности в процессе работы с банками, которые выводятся с рынка.

На предыдущем заседании рабочая группа засвидетельствовала, даже председатель комитета признал: в альтернативном проекте есть много вещей, которые стоит учесть. Мы разбирали нормы о прозрачности, открытости, оценке имущества банков - и все соглашались, что в редакции, предложенной Фондом (в законопроекте, зарегистрированном Гетманцевым - ред.), они вызывают сомнения. Потому что, похоже так, что Фонд гарантирования вкладов хочет избежать ответственности в случае начала работы в любом из банков, которые признаются неплатежеспособными. Очень много статей в предложенных изменениях именно касается того, чтобы избегать ответственности по решениям, которые принимаются временными управляющими. Например, относительно оценки имущества, на каком этапе оно проводится и кем. Но потом, когда мы уже вышли на согласованный вариант, вдруг Фонд заявил, что не будет вносить изменения, потому что "с кем-то проконсультировался"

- рассказала Южанина.

По ее словам, наибольшая дискуссия идет вокруг норм, касающихся оценки активов банков, временного управления, ограничения ответственности должностных лиц ФГВФЛ, а также дискреционных полномочий, которые законопроектом, инициированным Гетманцевым, предлагается значительно расширить. Во время обсуждения законопроекта на прошлом заседании рабочей группы, по словам Нины Южаниной, нардепы предложили компромиссные формулировки, и с ними согласились как в Фонде, так и частично в Национальном банке Украины. Однако сейчас позиция резко изменилась.

Во время прошлого заседания Фонд согласился с нашими доводами, что нельзя оставлять нормы в таком виде, но когда дошло до того, чтобы подписывать альтернативный законопроект, Фонд сказал, что они хотят настаивать все же на своей редакции. Что произошло за этот месяц работы, мне так и не понятно, потому что абсолютно в подавляющем большинстве случаев они согласились с позицией альтернативного документа, где-то нас переубедили, но выходили уже на какой-то доработанный вариант. И вот после всех этих встреч, когда запросили у них таблицу, давайте же выйдем на какой-то доработанный вариант, они сказали, что не будут менять своих норм, они с кем-то там консультировались и хотят просить оставить их такими

- объяснила Южанина.

Она добавила, что отдельное беспокойство вызывает спешка, с которой пытаются продвинуть законопроект к рассмотрению в сессионном зале. Председатель комитета Даниил Гетманцев настаивает на том, что документ должен быть принят уже на следующей пленарной неделе.

По словам Южаниной, такая спешка напоминает попытку выполнить обязательства не по сути, а по форме. Но оставлять такую противоречивую редакцию на доработку между чтениями - это очень рискованно. 

По мнению Южаниной, в альтернативном проекте №13007-1 значительно лучше учтены интересы вкладчиков, кредиторов и акционеров банков. В нем предусмотрены ограничения чрезмерной дискреции Фонда гарантирования вкладов, четкие гарантии прозрачности процедур, а также механизмы реальной ответственности за управленческие решения должностных лиц. Зато инициированный Гетманцевым законопроект, который якобы был согласован с МВФ, оставляет широкое поле для злоупотреблений и нивелирует баланс между государственными институтами и участниками финансового рынка.

Добавим

Стоит заметить, что в заключении Главного научно-экспертного управления Рады относительно законопроекта Гетманцева говорится о том, что эксперты не увидели корреляции этого документа с Меморандумом между Правительством Украины и МВФ.

Следует заметить, что в сопроводительных документах к проекту… не предоставлено надлежащего обоснования ожидаемых социально-экономических, правовых и других последствий применения закона после его принятия, других сведений, необходимых для рассмотрения законопроекта, что позволило бы оценить влияние предлагаемых в нем новаций вывода неплатежеспособного банка с рынка, в частности, как на защиту прав вкладчиков от последствий неплатежеспособности банка, эффективность процедуры вывода неплатежеспособных банков с рынка, так и в контексте их соответствия Меморандуму об экономической и финансовой политике от 04.10.2024, который был подписан между Правительством Украины и Международным валютным фондом, о котором говорится в пояснительной записке к проекту

- говорится в заключении.

Эксперты отмечают, что законопроект не содержит завершенного механизма правового регулирования, а большинство ключевых норм, которые предлагает Гетманцев, в частности относительно вывода банков с рынка, передаются на усмотрение самого Фонда. Это, по мнению специалистов, делает невозможным объективную оценку последствий закона, в частности влияния на стоимость активов банков, порядок компенсаций и защиту прав вкладчиков.

Кроме того, эксперты указывают, что законопроект Гетманцева фактически наделяет Фонд гарантирования вкладов полномочиями, которые относятся к исключительной компетенции Национального банка, что противоречит действующему законодательству.

Особенно рискованным, по их мнению,  выглядит пункт, который позволяет работникам Фонда одновременно работать на должностях в переходных банках. Это создает потенциальный конфликт интересов и расширяет возможности для коррупции. А положение о возможности необнародования финансовой отчетности Фонда - прямо подрывает принципы прозрачности и подотчетности.

Дискуссионной выглядит предложение обновленной ч. 5 cт. 18 Закона об исключении требования относительно обнародования Фондом годовой/квартальной финансовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства; результатов оценки активов банка с распределением по видам активов и указанием независимого субъекта оценочной деятельности, способа оценки и даты, на которую осуществлена оценка, поскольку такое может негативно повлиять на публичность и прозрачность информации о неплатежеспособном банке и, как следствие, сказаться на способности вкладчиков и кредиторов банка по защите своих прав и интересов

- говорится также в заключении.

Напомним

Ранее УНН писал, что после детального изучения документа стало понятно, что предложенные Гетманцевым изменения в законодательство в части деятельности ФГВФЛ противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцев нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски. Кроме того, законопроект Гетманцева противоречит обязательствам, взятым Украиной перед Международным валютным фондом (МВФ) в рамках действующей программы финансирования.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаФинансы
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