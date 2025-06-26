Вибухи у москві: столиця рф у ніч на 26 червня зазнала чергового удару безпілотників

У столці росії москві в ніч на четвер, 26 червня, пролунали вибухи. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що звуки БпЛА чули жителі дідовська в істринському районі у підмосков'ї, зеленограда та міста московський у новій москві.

За п'ять хвилин у небі пролунало щонайменше п'ять вибухів. 5 рейсів пішли на запасний аеродром з внуково до шереметьєво - повідомляють російські ЗМІ.

Також вказується, що безпілотники, які вночі атакували Московську область, були начинені елементами, що вражають, - "металевими кубиками близько сантиметра".

Жителі ЖК "Середнівський ліс" у новій москві повідомляють, що їхні машини пошкоджені - у кількох розбите скло. Житловий комплекс знаходиться за 3 км від аеропорту внуково, де раніше ввели план "Килим" - йдеться у повідомленні.

Водночас, за словами мера москви сергія собяніна, ППО збила два безпілотники на підльоті до столиці рф.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", - написав собянін в Telegram.

Нагадаємо

Напередодні росія заявила про нібито збиття 25 українських безпілотників протягом двох годин, зокрема 22 над воронезькою областю, два над татарстаном та один над тамбовською. Ці події відбуваються на тлі минулих атак БпЛА на Крим та таганрог, а також запровадження штрафів у 12 регіонах рф за публікацію фото- та відеоматеріалів про прильоти дронів.

Крим та таганрог під ударом дронів: вибухи, зникнення електрики та водопостачання