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В росії заявили, що нібито збили 25 українських дронів за дві години

Київ • УНН

 • 210 перегляди

росія заявила про нібито збиття 25 українських безпілотників протягом двох годин, зокрема 22 над воронезькою областю, два над татарстаном та один над тамбовською. Ці події відбуваються на тлі минулих атак БпЛА на Крим та таганрог, а також запровадження штрафів у 12 регіонах рф за публікацію фото- та відеоматеріалів про прильоти дронів.

В росії заявили, що нібито збили 25 українських дронів за дві години

Міністерство оборони російської федерації повідомило, що над російською територією було буцімто збито 25 українських безпілотників. Про це пише УНН з посиланням на вороже міноборони.

Деталі

"У період з 11.00 до 13.00 мск черговими засобами ППО знищено 25 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу", - говориться в повідомленні держави-агресора.

Над територією воронезької області було нібито збито 22 безпілотники. Два над територією республіки татарстан, а один над тамбовською областю.

Доповнення

Тимчасово окупований Крим зазнав атаки БпЛА 24 червня, з вибухами в Керчі та роботою ППО в Джанкойському районі. У таганрозі також скаржаться на атаку дронів, імовірно, по заводу "Атлант АЕРО", що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників.

Щонайменше у 12 регіонах росії почали штрафувати громадян за публікацію прильотів дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.

"Для порушників передбачалася адміністративна відповідальність (штраф для фізосіб - до 50 тис. руб.), А при рецидиві - кримінальна (до трьох років позбавлення волі). Але ініціативу не ухвалили на федеральному рівні, а передали регіонам", - пишуть росЗМІ.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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