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В россии заявили, что якобы сбили 25 украинских дронов за два часа

Киев • УНН

 • 184 просмотра

россия заявила о якобы сбитии 25 украинских беспилотников в течение двух часов, в том числе 22 над воронежской областью, два над Татарстаном и один над тамбовской. Эти события происходят на фоне прошлых атак БпЛА на Крым и таганрог, а также введения штрафов в 12 регионах рф за публикацию фото- и видеоматериалов о прилетах дронов.

В россии заявили, что якобы сбили 25 украинских дронов за два часа

Министерство обороны российской федерации сообщило, что над российской территорией были якобы сбиты 25 украинских беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на вражеское минобороны.

Детали

"В период с 11.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении государства-агрессора.

Над территорией воронежской области было якобы сбито 22 беспилотника. Два над территорией республики татарстан, а один над тамбовской областью.

Дополнение

Временно оккупированный Крым подвергся атаке БПЛА 24 июня, со взрывами в Керчи и работой ПВО в Джанкойском районе. В таганроге также жалуются на атаку дронов, предположительно, по заводу "Атлант АЭРО", специализирующемуся на компонентах для боевых беспилотников.

По меньшей мере в 12 регионах россии начали штрафовать граждан за публикацию прилетов дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.

"Для нарушителей предусматривалась административная ответственность (штраф для физлиц - до 50 тыс. руб.), А при рецидиве - уголовная (до трех лет лишения свободы). Но инициативу не приняли на федеральном уровне, а передали регионам", - пишут росСМИ.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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