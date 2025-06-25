В россии заявили, что якобы сбили 25 украинских дронов за два часа
Киев • УНН
россия заявила о якобы сбитии 25 украинских беспилотников в течение двух часов, в том числе 22 над воронежской областью, два над Татарстаном и один над тамбовской. Эти события происходят на фоне прошлых атак БпЛА на Крым и таганрог, а также введения штрафов в 12 регионах рф за публикацию фото- и видеоматериалов о прилетах дронов.
Министерство обороны российской федерации сообщило, что над российской территорией были якобы сбиты 25 украинских беспилотников. Об этом пишет УНН со ссылкой на вражеское минобороны.
Детали
"В период с 11.00 до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении государства-агрессора.
Над территорией воронежской области было якобы сбито 22 беспилотника. Два над территорией республики татарстан, а один над тамбовской областью.
Дополнение
Временно оккупированный Крым подвергся атаке БПЛА 24 июня, со взрывами в Керчи и работой ПВО в Джанкойском районе. В таганроге также жалуются на атаку дронов, предположительно, по заводу "Атлант АЭРО", специализирующемуся на компонентах для боевых беспилотников.
По меньшей мере в 12 регионах россии начали штрафовать граждан за публикацию прилетов дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
"Для нарушителей предусматривалась административная ответственность (штраф для физлиц - до 50 тыс. руб.), А при рецидиве - уголовная (до трех лет лишения свободы). Но инициативу не приняли на федеральном уровне, а передали регионам", - пишут росСМИ.