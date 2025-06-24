Крим та таганрог під ударом дронів: вибухи, зникнення електрики та водопостачання
Київ • УНН
Тимчасово окупований Крим зазнав атаки БпЛА 24 червня, з вибухами в Керчі та роботою ППО в Джанкойському районі. У таганрозі також скаржаться на атаку дронів, імовірно, по заводу "Атлант АЕРО", що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників.
Тимчасово окупований Крим ввечері у вівторок, 24 червня, був атакований безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Кримский ветер".
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Зазначається, що два вибухи пролунали у Керчі. Під ударом перебувають й інші регіони півострова.
У Джанкойському районі чути роботу росППО
Крім того, росіяни скаржаться на атаку дронів на місто таганрог (ростовська область рф).
І кудись зникли електрика та вода
У мережі, зокрема, пишуть про влучання по заводу "Атлант АЕРО", де виробляють БпЛА.
За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це підприємство - важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління.
"Він залучений до проектів з виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів", - розповів Коваленко.
Нагадаємо
24 червня в казані пролунало щонайменше шість вибухів, ймовірно від роботи ППО. У татарстані більше десяти годин діє режим "безпілотної небезпеки", Казанський аеропорт закритий три години. У пензенській та саратовській областях рф запроваджено додаткові заходи безпеки через загрозу атак з повітря.
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