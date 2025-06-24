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Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
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Марк Рютте
Руслан Кравченко
Гончаренко Олексій Олексійович
Актуальні місця
Україна
Гаага
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Іран
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Крим та таганрог під ударом дронів: вибухи, зникнення електрики та водопостачання

Київ • УНН

 • 306 перегляди

Тимчасово окупований Крим зазнав атаки БпЛА 24 червня, з вибухами в Керчі та роботою ППО в Джанкойському районі. У таганрозі також скаржаться на атаку дронів, імовірно, по заводу "Атлант АЕРО", що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників.

Крим та таганрог під ударом дронів: вибухи, зникнення електрики та водопостачання

Тимчасово окупований Крим ввечері у вівторок, 24 червня, був атакований безпілотниками. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Кримский ветер".

Деталі

Зазначається, що два вибухи пролунали у Керчі. Під ударом перебувають й інші регіони півострова.

У Джанкойському районі чути роботу росППО

- йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни скаржаться на атаку дронів на місто таганрог (ростовська область рф).

І кудись зникли електрика та вода

- пишуть місцеві пабліки.

У мережі, зокрема, пишуть про влучання по заводу "Атлант АЕРО", де виробляють БпЛА.

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, це підприємство - важливий вузол у російському ВПК, що спеціалізується на компонентах для бойових безпілотників та систем управління.

"Він залучений до проектів з виробництва дронів "Оріон", комплексів РЕБ і цифрової інтеграції для ударних FPV-дронів та баражуючих боєприпасів", - розповів Коваленко.

Нагадаємо

24 червня в казані пролунало щонайменше шість вибухів, ймовірно від роботи ППО. У татарстані більше десяти годин діє режим "безпілотної небезпеки", Казанський аеропорт закритий три години. У пензенській та саратовській областях рф запроваджено додаткові заходи безпеки через загрозу атак з повітря.

Щонайменше у 12 регіонах росії запровадили штрафи за публікацію фото прильотів дронів - росЗМІ09.06.25, 23:29 • 4164 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Керч
Крим
Tesla
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