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Крым и таганрог под ударом дронов: взрывы, исчезновение электричества и водоснабжения

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Временно оккупированный Крым подвергся атаке БпЛА 24 июня, со взрывами в Керчи и работой ПВО в Джанкойском районе. В таганроге также жалуются на атаку дронов, предположительно, по заводу "Атлант АЕРО", специализирующемуся на компонентах для боевых беспилотников.

Крым и таганрог под ударом дронов: взрывы, исчезновение электричества и водоснабжения

Временно оккупированный Крым вечером во вторник, 24 июня, был атакован беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".

Детали

Отмечается, что два взрыва прогремели в Керчи. Под ударом находятся и другие регионы полуострова.

В Джанкойском районе слышна работа росПВО

- говорится в сообщении.

Кроме того, россияне жалуются на атаку дронов на город Таганрог (Ростовская область РФ).

И куда-то исчезли электричество и вода

- пишут местные паблики.

В сети, в частности, пишут о попадании по заводу "Атлант АЭРО", где производят БПЛА.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это предприятие - важный узел в российском ВПК, специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.

"Он привлечен к проектам по производству дронов "Орион", комплексов РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов", - рассказал Коваленко.

Напомним

24 июня в Казани прогремело не менее шести взрывов, вероятно от работы ПВО. В Татарстане более десяти часов действует режим "беспилотной опасности", Казанский аэропорт закрыт три часа. В Пензенской и Саратовской областях РФ введены дополнительные меры безопасности из-за угрозы атак с воздуха.

По меньшей мере в 12 регионах россии ввели штрафы за публикацию фото прилетов дронов - росСМИ09.06.25, 23:29 • 4164 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Керчь
Крым
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