Крым и таганрог под ударом дронов: взрывы, исчезновение электричества и водоснабжения
Киев • УНН
Временно оккупированный Крым подвергся атаке БпЛА 24 июня, со взрывами в Керчи и работой ПВО в Джанкойском районе. В таганроге также жалуются на атаку дронов, предположительно, по заводу "Атлант АЕРО", специализирующемуся на компонентах для боевых беспилотников.
Временно оккупированный Крым вечером во вторник, 24 июня, был атакован беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".
Детали
Отмечается, что два взрыва прогремели в Керчи. Под ударом находятся и другие регионы полуострова.
В Джанкойском районе слышна работа росПВО
Кроме того, россияне жалуются на атаку дронов на город Таганрог (Ростовская область РФ).
И куда-то исчезли электричество и вода
В сети, в частности, пишут о попадании по заводу "Атлант АЭРО", где производят БПЛА.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, это предприятие - важный узел в российском ВПК, специализирующийся на компонентах для боевых беспилотников и систем управления.
"Он привлечен к проектам по производству дронов "Орион", комплексов РЭБ и цифровой интеграции для ударных FPV-дронов и барражирующих боеприпасов", - рассказал Коваленко.
Напомним
24 июня в Казани прогремело не менее шести взрывов, вероятно от работы ПВО. В Татарстане более десяти часов действует режим "беспилотной опасности", Казанский аэропорт закрыт три часа. В Пензенской и Саратовской областях РФ введены дополнительные меры безопасности из-за угрозы атак с воздуха.
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