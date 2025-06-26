Взрывы в москве: столица рф в ночь на 26 июня подверглась очередному удару беспилотников

В столице россии москве в ночь на четверг, 26 июня, прогремели взрывы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что звуки БпЛА слышали жители дедовска в истринском районе в подмосковье, зеленограда и города московский в новой москве.

За пять минут в небе прозвучало не менее пяти взрывов. 5 рейсов пошли на запасной аэродром из внуково в шереметьево - сообщают российские СМИ.

Также указывается, что беспилотники, которые ночью атаковали Московскую область, были начинены поражающими элементами - "металлическими кубиками около сантиметра".

Жители ЖК "Средневский лес" в новой москве сообщают, что их машины повреждены - у нескольких разбиты стекла. Жилой комплекс находится в 3 км от аэропорта внуково, где ранее ввели план "Ковер" - говорится в сообщении.

В то же время, по словам мэра москвы сергея собянина, ПВО сбила два беспилотника на подлете к столице рф.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал собянин в Telegram.

Напомним

Накануне россия заявила о якобы сбитии 25 украинских беспилотников в течение двух часов, в частности 22 над воронежской областью, два над татарстаном и один над тамбовской. Эти события происходят на фоне прошлых атак БпЛА на Крым и таганрог, а также введения штрафов в 12 регионах рф за публикацию фото- и видеоматериалов о прилетах дронов.

Крым и таганрог под ударом дронов: взрывы, исчезновение электричества и водоснабжения