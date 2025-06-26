Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей

$41.790.08
48.510.49
ukenru
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 19:38 • 15509 перегляди
Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спецтрибуналу
25 червня, 16:35 • 45361 перегляди
Обговорили закупівлю американських систем ППО та співвиробництво дронів: Зеленський розкрив деталі зустрічі з Трампом
25 червня, 15:23 • 59680 перегляди
путін не поїде на саміт БРІКС через ордер МКС - ЗМІ
25 червня, 14:34 • 65962 перегляди
Трамп вважає, що путін хотів би вийти з війни
25 червня, 13:08 • 68426 перегляди
НАТО буде підтримувати Україну на її незворотньому шляху до членства в Альянсі - Рютте
25 червня, 12:15 • 56865 перегляди
В Україні хочуть збільшити видатки на оборону на понад 400 млрд грн: уряд схвалив законопроєкт
Ексклюзив
25 червня, 10:31 • 59007 перегляди
Передумали в останній момент: у податковому комітеті Ради немає спільної позиції щодо законопроєкту про діяльність Фонду гарантування вкладів
Ексклюзив
25 червня, 08:45 • 64101 перегляди
У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно
24 червня, 17:47 • 77694 перегляди
Спецтрибунал, притягнення рф до відповідальності, компенсація збитків: ПАРЄ ухвалила резолюцію по Україні
Ексклюзив
24 червня, 17:30 • 105556 перегляди
Слушно і виправдано: у Раді підтримали ініціативу Кравченка скасувати добір прокурорів через кадровий резерв
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.3м/с
65%
750мм
Популярнi новини
Зеленський про Спецтрибунал: Потрібна сильна співпраця, щоб кожен російський злочинець постав перед судом, включно з путіним25 червня, 20:43 • 30190 перегляди
Рубіо здивував НАТО, змінивши риторику щодо росії - Politico25 червня, 21:05 • 21248 перегляди
Наводила ракетні удари на авіацію ЗСУ: мешканку Кривого Рогу засуджено до 15 років за ґратами01:14 • 15996 перегляди
ISW: росія готується до нападу на НАТО, Трамп це підтвердив01:45 • 16538 перегляди
росіяни створили фейк про мародерство, щоб зірвати евакуацію на Сумщині - ЦПД02:17 • 16140 перегляди
Публікації
Знову за старе? Кузьміних зацікавився 10 мільйонами гривень, що мають виділити лікарням Житомира25 червня, 17:45 • 35958 перегляди
Основа гвинтокрилої авіації України: сімейство вертольотів Ми залишаються незамінними у військових операціях25 червня, 17:24 • 42648 перегляди
Фармацевтична інфляція і прорахунок уряду: маркетинг заборонили, а ціни на ліки так і не знизились25 червня, 16:14 • 53046 перегляди
Претендент на “Гулівер” не зміг спростувати громадянство рф: “Алакор Сіті” прикривається канадським паспортом25 червня, 13:29 • 77871 перегляди
Топ-5 рецептів, які допоможуть зі смаком пережити спекотне літо 25 червня, 10:16 • 154447 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Гаага
Велика Британія
Іран
Реклама
УНН Lite
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 18843 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 27251 перегляди
Я зараз піду й "вріжу" йому: Трамп про Генсека НАТО, який назвав його татком 25 червня, 15:21 • 25852 перегляди
Протестувальники у Венеції відсвяткували "перемогу": Безос переніс весілля з центру міста24 червня, 18:18 • 62507 перегляди
Ембер Герд повертається до акторської майстерності після скандалу з Деппом 24 червня, 14:38 • 68350 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Таймс
Мі-24
Мі-8
Дія (сервіс)

Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру зросла до 20, а разом із загиблими у місті Самар їх 22. Також ворог уночі атакував Нікопольщину та Дніпровський район, де є руйнування на території зони відпочинку.

Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей

Кількість жертв атаки рф на Дніпро 24 червня зросла до 20, уночі ворог знову атакував регіон, у тому числі Дніпровський район, де є руйнування на території зони відпочинку, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар - 22

- написав Лисак.

Нічні обстріли

Від вечора, зі слів голови ОВА, ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Бив по ній з важкої артилерії, скеровував fpv-дрони та скидав боєприпаси з БпЛА.

Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Вогнем охопило кафе. Понівечені інфраструктура, підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, зазначив він.

"Гучно було також у Дніпровському районі. Там руйнування є на території однієї з зон відпочинку", - повідомив Лисак.

Повсюди, за даними голови ОВА, минулося без постраждалих.

Близько опівночі захисники неба, з його слів, знищили над областю 2 ворожі безпілотники.

24 з 41 російського дрона знешкодили за ніч над Україною26.06.25, 08:28 • 652 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9