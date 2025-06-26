Атака рф на Дніпро 24 червня забрала життя вже 20 людей

Кількість жертв атаки рф на Дніпро 24 червня зросла до 20, уночі ворог знову атакував регіон, у тому числі Дніпровський район, де є руйнування на території зони відпочинку, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар - 22 - написав Лисак.

Нічні обстріли

Від вечора, зі слів голови ОВА, ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Бив по ній з важкої артилерії, скеровував fpv-дрони та скидав боєприпаси з БпЛА.

Дісталося райцентру, Покровській, Мирівській та Марганецькій громадам. Вогнем охопило кафе. Понівечені інфраструктура, підприємство, 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, авто, зазначив він.

"Гучно було також у Дніпровському районі. Там руйнування є на території однієї з зон відпочинку", - повідомив Лисак.

Повсюди, за даними голови ОВА, минулося без постраждалих.

Близько опівночі захисники неба, з його слів, знищили над областю 2 ворожі безпілотники.

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