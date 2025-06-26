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24 з 41 російського дрона знешкодили за ніч над Україною

Київ • УНН

 • 632 перегляди

Росія здійснила нічну атаку на Україну, запустивши 41 дрон, 24 з яких було знешкоджено. Основний удар припав на прифронтові території Донеччини та Харківщини, зафіксовано влучання у 7 локаціях.

24 з 41 російського дрона знешкодили за ніч над Україною

росія вночі запустила по Україні 41 дрон, 24 з них знешкоджено, у тому числі 8 збито, ворог в основному бив по прифронтових територіях Донеччини та Харківщини, є влучання у 7 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 26 червня ворог атакував 41-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Гвардійське - ТОТ Криму.

"Основний напрямок удару - прифронтові території Донецької та Харківської областей", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 24 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 8 - збито вогневими засобами ураження, 16 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання ударних БпЛА противника у 7 локаціях", - сказано у повідомленні.

Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1100 солдатів та 48 артсистем за добу26.06.25, 07:32 • 1668 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Донецька область
Харківська область
Шахед-136
Крим
Україна
Tesla
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