Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1100 солдатів та 48 артсистем за добу

За добу 25 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів та 48 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1015750 (+1100) осіб ліквідовано

танків ‒ 10968 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 22892 (+7)

артилерійських систем ‒ 29569 (+48)

РСЗВ ‒ 1425 (0)

засоби ППО ‒ 1188 (0)

літаків ‒ 416 (0)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42153 (+107)

крилаті ракети ‒ 3388 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53195 (+111)

спеціальна техніка ‒ 3921 (+1)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

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