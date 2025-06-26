Втрати ворога: російські війська недорахувалися 1100 солдатів та 48 артсистем за добу
Київ • УНН
За добу 25 червня російські війська зазнали значних втрат, втративши 1100 солдатів та 48 артсистем. Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення перевищили мільйон осіб.
За добу 25 червня російські війська втратили на війні з Україною 1100 солдатів та 48 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1015750 (+1100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10968 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22892 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29569 (+48)
- РСЗВ ‒ 1425 (0)
- засоби ППО ‒ 1188 (0)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42153 (+107)
- крилаті ракети ‒ 3388 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53195 (+111)
- спеціальна техніка ‒ 3921 (+1)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 118 боєзіткнень, окупанти запустили понад тисячу дронів25.06.25, 22:18 • 2374 перегляди