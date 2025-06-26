Потери врага: российские войска недосчитались 1100 солдат и 48 артсистем за сутки
Киев • УНН
За сутки 25 июня российские войска понесли значительные потери, потеряв 1100 солдат и 48 артсистем. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения превысили миллион человек.
За сутки 25 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 48 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1015750 (+1100) человек ликвидировано
- танков ‒ 10968 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22892 (+7)
- артиллерийских систем ‒ 29569 (+48)
- РСЗО ‒ 1425 (0)
- средства ПВО ‒ 1188 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42153 (+107)
- крылатые ракеты ‒ 3388 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53195 (+111)
- специальная техника ‒ 3921 (+1)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
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