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Потери врага: российские войска недосчитались 1100 солдат и 48 артсистем за сутки

Киев • УНН

 • 1612 просмотра

За сутки 25 июня российские войска понесли значительные потери, потеряв 1100 солдат и 48 артсистем. Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения превысили миллион человек.

Потери врага: российские войска недосчитались 1100 солдат и 48 артсистем за сутки

За сутки 25 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 48 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1015750 (+1100) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10968 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 22892 (+7)
        • артиллерийских систем ‒ 29569 (+48)
          • РСЗО ‒ 1425 (0)
            • средства ПВО ‒ 1188 (0)
              • самолетов ‒ 416 (0)
                • вертолетов ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42153 (+107)
                    • крылатые ракеты ‒ 3388 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53195 (+111)
                            • специальная техника ‒ 3921 (+1)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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                              Вадим Хлюдзинский

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
                              Украина
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                              Gas TTF
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