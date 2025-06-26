Потери врага: российские войска недосчитались 1100 солдат и 48 артсистем за сутки

За сутки 25 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1100 солдат и 48 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1015750 (+1100) человек ликвидировано

танков ‒ 10968 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22892 (+7)

артиллерийских систем ‒ 29569 (+48)

РСЗО ‒ 1425 (0)

средства ПВО ‒ 1188 (0)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42153 (+107)

крылатые ракеты ‒ 3388 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53195 (+111)

специальная техника ‒ 3921 (+1)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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