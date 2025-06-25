Генштаб о ситуации на фронте: произошло 118 боестолкновений, оккупанты запустили более тысячи дронов

Всего с начала этих суток на фронте произошло 118 боестолкновений. Россияне привлекли для поражения 1129 дронов-камикадзе и совершили 4126 обстрелов по позициям украинских войск, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Захватчики нанесли 54 авиационных удара, сбросив 80 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1129 дронов-камикадзе и совершили 4126 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 11 атак оккупантов. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 214 обстрелов, в том числе семь – из реактивных систем залпового огня.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцев, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Степовой Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Сейчас украинские защитники отбивают четыре атаки противника.

В настоящее время Силы обороны отбивают наступательные действия противника в районах Верхнекаменского и Григоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоновки, сейчас продолжаются два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Удачное, Новосергеевка, Новониколаевка, Горехово и Алексеевка. В десяти локациях бои не утихают до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 216 оккупантов, 145 из них – безвозвратно. Также уничтожено шесть единиц автомобильной техники, 15 мотоциклов, квадроцикл, пять беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, четыре антенны и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Вольное Поле, Перебудова и Шевченко, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки, получил отпор.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в сторону Новоандреевки, успеха не имели.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери и отступил.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, говорится в сводке.

Потери россиян за сутки: уничтожено почти тысяча оккупантов и 58 артсистем