Потери россиян за сутки: уничтожено почти тысяча оккупантов и 58 артсистем
Киев • УНН
За сутки 24 июня российские войска потеряли 950 солдат и 58 артсистем. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.24 ориентировочно составляют 1014650 человек.
За сутки 24 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат и 58 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1014650 (+950) человек ликвидировано
- танков ‒ 10967 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 22885 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 29569 (+68)
- РСЗО ‒ 1425 (+1)
- средства ПВО ‒ 1188 (0)
- самолетов ‒ 416 (0)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42046 (+131)
- крылатые ракеты ‒ 3388 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53084 (+123)
- специальная техника ‒ 3920 (0)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
Ситуация на фронте: враг несет значительные потери на Покровском направлении - Генштаб24.06.25, 23:14 • 2594 просмотра