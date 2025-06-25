Потери россиян за сутки: уничтожено почти тысяча оккупантов и 58 артсистем

За сутки 24 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 950 солдат и 58 артсистем. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1014650 (+950) человек ликвидировано

танков ‒ 10967 (+1)

боевых бронированных машин ‒ 22885 (+6)

артиллерийских систем ‒ 29569 (+68)

РСЗО ‒ 1425 (+1)

средства ПВО ‒ 1188 (0)

самолетов ‒ 416 (0)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 42046 (+131)

крылатые ракеты ‒ 3388 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 53084 (+123)

специальная техника ‒ 3920 (0)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

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