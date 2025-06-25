Втрати росіян за добу: знищено майже тисячу окупантів та 58 артсистем
Київ • УНН
За добу 24 червня російські війська втратили 950 солдатів та 58 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять 1014650 осіб.
За добу 24 червня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів та 58 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1014650 (+950) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10967 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 22885 (+6)
- артилерійських систем ‒ 29569 (+68)
- РСЗВ ‒ 1425 (+1)
- засоби ППО ‒ 1188 (0)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42046 (+131)
- крилаті ракети ‒ 3388 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53084 (+123)
- спеціальна техніка ‒ 3920 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
Ситуація на фронті: ворог зазнає значних втрат на Покровському напрямку - Генштаб24.06.25, 23:14 • 2662 перегляди