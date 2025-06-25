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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Втрати росіян за добу: знищено майже тисячу окупантів та 58 артсистем

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

За добу 24 червня російські війська втратили 950 солдатів та 58 артсистем. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять 1014650 осіб.

Втрати росіян за добу: знищено майже тисячу окупантів та 58 артсистем

За добу 24 червня російські війська втратили на війні з Україною 950 солдатів та 58 артсистем. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1014650 (+950) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10967 (+1)
      • бойових броньованих машин ‒ 22885 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 29569 (+68)
          • РСЗВ ‒ 1425 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1188 (0)
              • літаків ‒ 416 (0)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42046 (+131)
                    • крилаті ракети ‒ 3388 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53084 (+123)
                            • спеціальна техніка ‒ 3920 (0)

                              Дані уточнюються.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна
                              Генеральний штаб Збройних сил України
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                              Gas TTF
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