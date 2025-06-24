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Ситуація на фронті: ворог зазнає значних втрат на Покровському напрямку - Генштаб 24 червня 2025

Київ • УНН

 • 816 перегляди

За добу 24 червня на фронті відбулося 122 боєзіткнення. росіяни завдали три ракетних та 54 авіаційних удари, застосували 1097 дронів-камікадзе та здійснили 4587 обстрілів позицій ЗСУ.

Ситуація на фронті: ворог зазнає значних втрат на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби 24 червня на фронті відбулося 122 боєзіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали трьох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосували дев’ять ракет і скинули 87 керованих бомб.

Крім цього, росіяни залучили для ураження 1 097 дронів-камікадзе та здійснили 4 587 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби наші війська відбили одну атаку противника, крім того, ворог здійснив 112 артилерійських обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янське – всі ворожі атаки було відбито. Авіаударів зазнали Вовчанські Хутори, Артільне та Зибине.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять атак на позиції наших оборонців поблизу Степової Новоселівки, Кругляківки та в бік Піщаного й Курилівки. Один бій досі триває.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 14 разів атакували поблизу населених пунктів Колодязі, Торське, у напрямках Зеленої Долини, Шандриголового, Греківки та Дружелюбівки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки в районі Григорівки.

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Сім атак ворога було відбито на Краматорському напрямку – в районах Часового Яру, Ступочок та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля було зосереджено неподалік Торецька, Неліпівки, у напрямках Русиного Яру та Яблунівки. Усі ворожі атаки відбито.

Від початку доби на Покровському напрямку росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Лисівка, Удачне, Чугуєве, Сергіївка, Новомиколаївка, Котлярівка, Олексіївка, Дачне та в бік Полтавки й Володимирівки. Триває 13 боєзіткнень.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 173 окупанти, з яких 104 - безповоротно. Також знищено десять автомобілів, два квадроцикли, дві гармати, вісім БпЛА та один термінал супутникового зв’язку, суттєво пошкоджено два автомобілі, шість гармат і один міномет противника

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 13 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Веселе, Новосілка, Шевченко, Вільне Поле, а також у бік Новополя, Запоріжжя та Комара. Ще чотири бої тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник за підтримки авіації здійснив одну атаку на позиції наших захисників поблизу населеного пункту Малинівка – успіху не мав.

На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази безуспішно намагалися просунутися в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони, крім того – завдав авіаудару по населеному пункту Одрадокам’янка.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

Протягом доби 23 червня українські захисники знищили 1200 окупантів, 21 артсистему, танк та РСЗВ ворога.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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